Távozik Magyarországról a Babylab, a világ egyik legjobb csecsemőpszichológiai kutatóközpontja. Az intézetnek a magyar kormány miatt, pontosabban az uniós jogot sértő lex CEU miatt kell mennie: a törvény miatt fennáll a veszélye, hogy az Oktatási Hivatal (OH) visszavonja a CEU működési engedélyét, így pedig, mivel az intézménynek a Babylab is a része, a kutatóközpont is veszélybe kerülhet – írta meg a Népszava. A távozás tényét az intézet két alapítója, Csibra Gergely és Gergely György megerősítette a lapnak, mint mondták:

nem maradt más választásuk, menniük kell.

A Babylab a maga területén a Harvard Egyetem után a második legjobb kutatóközpont. Az intézet távozása óriási veszteség, a Babylab ugyanis az egyik legnagyobb és legjobban felszerelt babalabor Európában, komoly nemzetközi presztízzsel rendelkezik. Éves konferenciáikra százas nagyságrendben érkeznek a kutatók, a már említett amerikai egyetemről is.

A labor mind a négy kutatásvezetőjének van vagy volt nyertes pályázata az Európai Kutatási Tanácstól (ERC), van, akinek több is. A Babylab súlyát jól mutatja, hogy miután az intézmény szabad tanszéki állást hirdetett meg a Kognitív Tudományi Tanszéken, 229 pályázó jelentkezett hozzájuk, köztük Ausztriából is.

38 fejlődéspszichológus pedig kifejezetten azért, mert a magyar központtal szeretnének együttműködni.

A Babylab-ot 2008-ban hozta létre a pszichológus Csibra Gergely és Gergely György. A központ 2010 óta működik hivatalosan a CEU részeként. Elsősorban a csecsemő- és gyermekkori gondolkodás fejlődését kutatják, ami a kísérletekben részt vevő gyerekek számára leginkább játék, a tudománynak viszont egyedi tudás az idegrendszerről, vagy épp a kritikai gondolkodás kialakulásáról. Jelenleg mintegy 35 tudós dolgozik náluk a világ tucatnyi országából, főleg azért, mert a két, már akkor is világhírű kutató tudományos kapcsolatrendszere, valamint az egyetem anyagi ereje

lehetővé tette, hogy bárkit Budapestre tudjanak hívni, és az érkezőket megfelelő kutatási infrastruktúra várja.

Csibra azt is mondta, hogy a munkájuk fontos része, hogy doktori képzést adjanak diákjaiknak, akik mostantól a törvény miatt nem iratkozhatnak be a budapesti CEU-ra, de a bécsi intézménybe igen. A kutató hozzátette: a többi tanszék már ott van, ott indult az új tanév, és ők is követik őket, amint ennek a feltételei meglesznek. A jelenlegi tervek szerint a jövő nyáron költöznek Bécsbe. Csibra beszélt arról is, hogy megpróbálnak valamilyen kutatási tevékenységet Budapesten tartani, de ez nem lesz könnyű, mivel a babakutatást nem lehet pusztán online végezni. Így a dolgok jelen állása szerint a kutatóik Ausztriában fognak dolgozni, osztrák babákkal.

A tudós kérdésre válaszolva azt mondta: a Babylab távozásával Magyarország egy rangos kutatóműhelyt veszít el, amely elsősorban a magyar tudományos közösség vesztesége.

A lex CEU egy jogszabály-módosítás (hivatalosan a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása), ám az Magyarországon csak a Soros György által létrehozott Közép-Európai Egyetemet (CEU) érintette. A magyar származású milliárdos közleményében úgy vélekedett, bár az EU bíróságának döntése, amely szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, győzelem az EU alapvető értékeinek, a CEU-nak már túl későn született.