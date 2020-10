Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","shortLead":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","id":"20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f47364-972f-4e52-b741-628c01003ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:01","title":"Pozitív koronavírusteszttel akarta megviccelni az ismerősét, vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot, egy évre is rács mögé kerülhet, aki pénzért jut gyorsabb orvosi ellátáshoz. ","shortLead":"Ha elfogadják a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot, egy évre is rács mögé kerülhet, aki pénzért jut gyorsabb orvosi...","id":"20201005_orvos_halapenz_egeszsegugy_torvenyjavaslat_vesztegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9b8089-bd6f-4a73-9e09-fc512797b34c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_orvos_halapenz_egeszsegugy_torvenyjavaslat_vesztegetes","timestamp":"2020. október. 05. 15:00","title":"Nemcsak az orvost, hanem a neki előre fizető beteget is börtönbe küldené a kormány javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3e4232-2bae-4035-bac9-8bbec4db9f70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vízzel nem stimmel valami, tucatnyi állat tetemét mossa partra a tenger. A kamcsatkai hatóságok azt kérik: egyelőre senki ne menjen a közeli strandra.","shortLead":"A vízzel nem stimmel valami, tucatnyi állat tetemét mossa partra a tenger. A kamcsatkai hatóságok azt kérik: egyelőre...","id":"20201005_szennyezes_vizszennyezes_kamcsatka_strand_fenol_greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f3e4232-2bae-4035-bac9-8bbec4db9f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f2c0a-b472-482f-9bc1-27c1b9495997","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szennyezes_vizszennyezes_kamcsatka_strand_fenol_greenpeace","timestamp":"2020. október. 05. 20:36","title":"Rejtélyes szennyezés betegíti meg az embereket Kamcsatkán, az állatokat sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","shortLead":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","id":"20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d544c-630f-44f1-b7b3-54bb48ff5b96","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 06. 09:56","title":"Hiába voltak Covid-szerű tünetei, mégis pályára lépett Alexander Zverev","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő könyvet a párizsi Le Figaro ismerteti – megállapítva, hogy a balról induló Houellebecq egyre jobboldalibbá vált az idők során.","shortLead":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő...","id":"20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a497a0dd-2fbf-442b-9ac0-d36e658c3627","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","timestamp":"2020. október. 06. 14:57","title":"A francia irodalom botrányhőse imádja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fc5661-6c8e-48dd-83e6-44a8fd1a9046","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirgiz ellenzék szerint elcsalták a hétvégi választást, ezért több tízezres demonstrációt tartottak. Tüntetők törtek be a parlamentbe és a kormány irodáiba, a korrupció miatt elítélt előző elnököt kiszabadították a börtönből.","shortLead":"A kirgiz ellenzék szerint elcsalták a hétvégi választást, ezért több tízezres demonstrációt tartottak. Tüntetők törtek...","id":"20201006_Kirgizisztan_tuntetes_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37fc5661-6c8e-48dd-83e6-44a8fd1a9046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9736c6d-26a3-4915-aca1-c1a76ad98317","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Kirgizisztan_tuntetes_parlament","timestamp":"2020. október. 06. 06:18","title":"Betörtek a parlamentbe a tüntetők Kirgizisztánban, börtönből hozták ki a volt elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd6cddb-a610-4443-80af-e1cd4e3e0472","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és párja a nyolcaddöntőben győzte le az Andreea Mitu, Patricia Maria Tig duót. \r

","shortLead":"A magyar teniszező és párja a nyolcaddöntőben győzte le az Andreea Mitu, Patricia Maria Tig duót. \r

