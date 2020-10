Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","shortLead":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","id":"20201006_Puskas_Arena_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f46a827-b179-4dfa-8f7a-503eb82ff3df","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Puskas_Arena_Fradi","timestamp":"2020. október. 06. 20:33","title":"Eldőlt: A Puskás Arénában fogadja a Barcelonát és a Juventust a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az új európai klímarendeletről és az azzal kapcsolatos jogalkotási munkáról vitatkoztak az Európai Parlamentben. Mindennek az alapját az Európai Bizottság által elkészített és benyújtott “green deal” törvénycsomag adja, ehhez képest határozza meg az Európai Parlament a saját pozícióját.","shortLead":"Az új európai klímarendeletről és az azzal kapcsolatos jogalkotási munkáról vitatkoztak az Európai Parlamentben...","id":"20201006_Klimavita_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78145c89-5178-4e0d-a0f6-e9157aec6920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Klimavita_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2020. október. 06. 20:25","title":"Klímavita az Európai Parlamentben: a német autógyáraktól a rénszarvasokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d56bb297-daef-4cb5-a596-93102b229aa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mozdult. Mármint a légy.","shortLead":"Nem mozdult. Mármint a légy.","id":"20201008_alelnokjelolt_vita_legy_mike_pence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d56bb297-daef-4cb5-a596-93102b229aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da7d987-04c7-457c-bfdd-baaa8d3bb40e","keywords":null,"link":"/elet/20201008_alelnokjelolt_vita_legy_mike_pence","timestamp":"2020. október. 08. 08:03","title":"Az alelnökjelölti vita közben 2 percig pihent egy légy Mike Pence fején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik az akadémiai rendszer. Hrutka Jánossal a Bulgária elleni válogatott mérkőzés előtt beszélgettünk az Európa-bajnokság valódi értékéről, Dzsudzsák Balázsról és a fociba ömlő rengeteg pénzről.","shortLead":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik...","id":"20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0388812-abdf-42a4-8dc7-a806b9966f33","keywords":null,"link":"/sport/20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","timestamp":"2020. október. 08. 06:30","title":"Hrutka János: Sokkal súlyosabb bajai vannak a focinknak, hogy megoldja őket egy Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már nem hordott farmerét, amit a cégnél kitisztítanak és eladnak. ","shortLead":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már...","id":"20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad65be39-56ed-4901-b0c9-2bcd86eb2fb5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","timestamp":"2020. október. 08. 16:16","title":"Már a Levi's-ban is leadhatók a használt ruhák, hogy újra megvehesse őket valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta a hvg.hu-nak Szarka Gábor, az SZFE kancellárja, aki nem tartja normálisnak, hogy az igazgatásért felelős vezetőt sem engedik be az épületbe. A kancellár és az egyik rektorhelyettes szerda éjfélig adott határidőt a blokád befejezésére. A legutolsó hírek szerint a diákok erre nem hajlanak, de mi jön ezután? Felfüggesztik a félévüket? Más helyen kezdődik az oktatás? Egyáltalán, mit keres egy egykori ezredes az SZFE-n? Interjú.","shortLead":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta...","id":"20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304f4f20-8fc3-4aa6-a4d3-4ab7c03f3a79","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","timestamp":"2020. október. 07. 06:30","title":"Szarka Gábor: Amit a Színművészetin belül kialakítottak, az közel jár a háborús helyzethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára viszont negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára...","id":"20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497013d-c8d0-4fa6-a665-817dbd27e0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","timestamp":"2020. október. 07. 06:41","title":"Szelídebbre hangolva: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53fe298-218a-4361-aafa-61b7c2fb47f6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az SZFE sztrájkbizottságának tagja nem érti, miért van Vidnyánszky Attilában „ez az ordas indulat” ellene.","shortLead":"Az SZFE sztrájkbizottságának tagja nem érti, miért van Vidnyánszky Attilában „ez az ordas indulat” ellene.","id":"20201007_Karsai_Gyorgy_Itt_csak_akkor_gyozhetnek_Vidnyanszkyek_ha_mindent_rombolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e53fe298-218a-4361-aafa-61b7c2fb47f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da10b5b5-c2ed-4fe5-863f-4bbead6ca17e","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Karsai_Gyorgy_Itt_csak_akkor_gyozhetnek_Vidnyanszkyek_ha_mindent_rombolnak","timestamp":"2020. október. 07. 15:23","title":"Karsai György: Itt csak akkor „győzhetnek” Vidnyánszkyék, ha mindent rombolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]