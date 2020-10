Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Almazbek Atambajev korrupció miatt ült, az érvénytelen múlt heti választás után szabadították ki. Szombaton miniszterelnökké nevezte ki a parlament riválisát, Szadir Zsaparovot.","shortLead":"Almazbek Atambajev korrupció miatt ült, az érvénytelen múlt heti választás után szabadították ki. Szombaton...","id":"20201010_kirgiz_valsag_atambajev_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414dcd5b-60ac-4ead-93fd-0dec5547e334","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_kirgiz_valsag_atambajev_orizetben","timestamp":"2020. október. 10. 15:27","title":"Elfogták a volt kirgiz elnököt, akit tüntetők szabadítottak ki a börtönből néhány napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de éves összehasonlításban is jelentős a csökkenés.","shortLead":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de...","id":"20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcbec2-5a0d-4025-9232-a778127f6f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","timestamp":"2020. október. 10. 08:03","title":"A kaliforniai tüzek hatása: sokkal kevesebb áramot tudnak termelni a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték, hogy játékosokról van-e szó, de azt igen, hogy ha kell, otthonról is csatlakoznak majd futballisták a kerethez.","shortLead":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték...","id":"20201010_koronavirus_cseh_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5d3f8-e74a-4b95-9fb6-6faa8c5b344d","keywords":null,"link":"/sport/20201010_koronavirus_cseh_valogatott","timestamp":"2020. október. 10. 17:48","title":"Hárman is koronavírusosak a cseh válogatottnál, így sem marad el a csapat következő meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című...","id":"20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8f592b-c061-483f-b0fe-17ff6364f028","keywords":null,"link":"/360/20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","timestamp":"2020. október. 10. 16:30","title":"Helmut Kohlék nyugdíjemeléssel nyerték az NDK-s választást – 1990. október 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","shortLead":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","id":"20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44401a4f-f4a4-4408-a624-f5785c71d428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","timestamp":"2020. október. 10. 14:09","title":"700 millióból terveztet parkolókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883040eb-a400-45d5-b7cb-6a977d695839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a OnePlus 8T csúcstelefont, azonban az egyik weboldal jóvoltából akár már most letölthetők azok a képek, amelyek nagy valószínűséggel az említett eszközön fognak háttérképekként bemutatkozni.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a OnePlus 8T csúcstelefont, azonban az egyik weboldal jóvoltából akár már most letölthetők azok...","id":"20201010_oneplus8t_hatterkepek_letoltes_androidos_csucstelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883040eb-a400-45d5-b7cb-6a977d695839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42889b28-24e7-4007-8875-026cf4154ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_oneplus8t_hatterkepek_letoltes_androidos_csucstelefon","timestamp":"2020. október. 10. 12:03","title":"Még be sem mutatták, de ön már letöltheti a legújabb OnePlus csúcstelefon háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint a többi között a Mol közreműködésével. A reptér értéke 700-800 milliárd forint, ami még az olajmultinak sem aprópénz. A reptér a járvány előtt ráadásul jól fialt, és nem rövid távú, hanem sok évtizedes befektetés, meg aztán állítólag nincs is eladósorban.","shortLead":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint...","id":"20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b485f573-380d-4ff5-a452-64db462f0344","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","timestamp":"2020. október. 09. 17:25","title":"Ferihegy nagy falat a Molnak, és a kormány gyomrát is megfeküdné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","shortLead":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","id":"20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2640f-7d94-4d51-8d38-7d02a865d24a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 10. 10:48","title":"Ma még napos, vasárnap esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]