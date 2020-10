Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel férnek csak hozzá a jegyautomatákat kezelő szoftverhez, ráadásul egy korábbi szerződésmódosítás miatt a cégnek fizetnie kellett azért, hogy a reptéri járatok jegyét töröljék az automata kínálatából. A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel férnek csak hozzá a jegyautomatákat kezelő szoftverhez, ráadásul egy korábbi szerződésmódosítás miatt a cégnek fizetnie kellett azért, hogy a reptéri járatok jegyét töröljék az automata kínálatából. 2020. október. 05. 14:11 Draskovics: Már nem dolgozik a BKK-nál, aki hibázott a reptéri buszjegyekkel

A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely a gyarmati múltból eredő egyenlőtlenségek és a klímaváltozás miatt amúgy is súlyos válság elé néz. A kiszolgáltatott termelők teljesen ellehetetlenülhetnek. A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely a gyarmati múltból eredő egyenlőtlenségek és a klímaváltozás miatt amúgy is súlyos válság elé néz. 2020. október. 04. 13:30 Kevesebb kávét iszik a világ, és ennek komoly következménye lesz

A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik. A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. 2020. október. 04. 10:25 Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba

A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. 2020. október. 05. 15:19 SZFE: Fennmarad a blokád, a hallgatók visszautasítják a kuratórium ultimátumát

Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt a díjra, most nincs se Nádas Péter, se Krasznahorkai László a fogadóirodák listáinak élbolyában. Csütörtökön megtudjuk, ki nyer.



Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt a díjra, most nincs se Nádas Péter, se Krasznahorkai László a fogadóirodák listáinak élbolyában. Csütörtökön megtudjuk, ki nyer. 2020. október. 05. 10:02 Eltűntek a magyar írók az irodalmi Nobel-díj esélyesek közül

Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán. 2020. október. 06. 06:30 A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni

Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50 pontos csomagot tett közzé a Magyar Nemzeti Bank a válságkezelésről; belengették a közmunkásbér megemelését. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. 2020. október. 04. 11:00 És akkor a magyar kormány megsértődött egy rémes szóvicc miatt

Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad bepillantást az Unortodox – A másik út című, most megjelent regény és a belőle készült filmsorozat. A szatmári haszidok ma is számontartják magyar gyökereiket. 2020. október. 04. 16:00 Egy díjazott film háttere: az ultraortodox szatmári zsidók és a Teitelbaum család