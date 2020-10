Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","shortLead":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","id":"20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fc454-536e-4abf-8026-ada71949d328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 05. 06:11","title":"Kétszer akkora területet emésztett fel a tűz Kaliforniában, mint az eddigi legrosszabb évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell semmisíteni - mondta ki az Európai Bíróság. Ez a jogszabály-módosítás Magyarországon csak a Soros György által létrehozott Közép-Európai Egyetemet érintette. Az ítélet kimondja, hogy a Magyarország által bevezetett azon feltételek, amelyek lehetővé teszik a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének Magyarország területén való gyakorlását, az uniós joggal összeegyeztethetetlenek","shortLead":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell...","id":"20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513310a8-84e0-4519-8613-fe45cba661ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","timestamp":"2020. október. 06. 09:35","title":"Az Európai Bíróság elkaszálta a Lex CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","shortLead":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","id":"20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f5dca-b62c-46a5-b670-da8a3f5fac3b","keywords":null,"link":"/sport/20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","timestamp":"2020. október. 05. 14:26","title":"Hat koronavírusos a ZTE kosárcsapatánál, ki sem tudnak állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a33d84-061f-4ab8-a384-e014106a7306","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiállítás konstruktív-konkrét, kinetikus és op-art alkotásokból a Vasarely Múzeumban és a Budapest Galériában.","shortLead":"Kiállítás konstruktív-konkrét, kinetikus és op-art alkotásokból a Vasarely Múzeumban és a Budapest Galériában.","id":"202040_tarlat__luminokinetika_feny__mozgas__illuzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a33d84-061f-4ab8-a384-e014106a7306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccf7f20-70e8-43d7-93f0-92bb8aa14a24","keywords":null,"link":"/360/202040_tarlat__luminokinetika_feny__mozgas__illuzio","timestamp":"2020. október. 04. 13:45","title":"Két kiállításon is alámerülhetünk a luminokinetika világába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg nem jut be az épületbe.","shortLead":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg...","id":"20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6de412e-b53a-4256-8359-19e47c52fa19","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","timestamp":"2020. október. 06. 08:29","title":"SZFE: Nem igaz, hogy a kancellár csak akkor tud fizetést utalni, ha beengedik az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi életét vesztette, az üzemeltetők szerint semmi nem utalt előre öngyilkossági szándékára.","shortLead":"A férfi életét vesztette, az üzemeltetők szerint semmi nem utalt előre öngyilkossági szándékára.","id":"20201005_budapest_loter_fejbe_lotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4d77f8-7265-4262-881c-f47172bdf280","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_budapest_loter_fejbe_lotte","timestamp":"2020. október. 05. 15:44","title":"Fejbe lőtte magát egy férfi egy budapesti lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel férnek csak hozzá a jegyautomatákat kezelő szoftverhez, ráadásul egy korábbi szerződésmódosítás miatt a cégnek fizetnie kellett azért, hogy a reptéri járatok jegyét töröljék az automata kínálatából. ","shortLead":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel...","id":"20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9d58db-5440-46a6-a1b4-8f3edaa18882","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","timestamp":"2020. október. 05. 14:11","title":"Draskovics: Már nem dolgozik a BKK-nál, aki hibázott a reptéri buszjegyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]