Mindösszesen egy napig volt elérhető a Play áruházban mindenki számára a Gmail Go, a levelező takarékos kiadása, amely kevésbé terheli le az androidos készülékeket. Lehet, hogy csak hiba történt, de az is, hogy ez előjele volt annak, hogy hamarosan mindenki megkapja az alkalmazást.

Főleg az olcsóbb, alsó- és középkategóriás telefonok használói örülhetnek, amikor elkészül egy-egy alkalmazás takarékos – jellemzően "lite" jelzővel illetett – kiadása, amely a némi funkcióbéli karcsúsításért cserébe a megszokott programverziónál kevesebb helyet foglal, kevésbé terheli le a processzort, így aztán az üzemidőt sem olvasztja olyan gyorsan. A Google világában az ilyen programokat a név mögé helyezett "Go" szócskából lehet felismerni. Ott van például a Google keresőjének vagy épp a Térképnek a Go változata, de készült már ilyen a Gmailből is.

Ez utóbbi kapcsán szúrta ki a 9to5Google, hogy az app az nemcsak az Android Góra, hanem az összes androidos készülékre letölthető. (Az Android Go az Android operációs rendszer könnyített változata, amit szintén a szerényebb képességekkel bíró telefonokra készített el a Google.) Pontosabban: csak letölthető volt egy ideig, mostanra ugyanis már csak egy üzenet fogadja a Play áruházban azokat, akiknél nem az Android Go fut:

Ez az alkalmazás egyik eszközöddel sem kompatibilis.

Talán valaki hibázhatott a Google-nél, mert bár egy rövid ideig valóban elérhető volt a Gmail Go az összes androidos felhasználó számára, alig 24 órával később már eltűnt a lehetőség, hogy az appot telepítsék a felhasználók.

De az sem elképzelhetetlen, hogy a hiba csak időzítésbéli volt, és hamarosan hosszabb távon is mindenki hozzáférhet majd a Gmail Go alkalmazáshoz.

A 9to5Google szerint egyébként a Gmail Go megjelenésében nem sokban tér el a Gmailtől, viszont hiányzik belőle néhány funkció, például a videotelefonálást lehetővé tévő Meet.

