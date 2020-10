Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","shortLead":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","id":"20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd01f2-b0c2-44b3-97a4-71ac4ab9455f","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"44,57 százalék leszavazott a szerencsi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok húzószáma, és végül utóbbi mellett döntött – részben a pénz miatt.","shortLead":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok...","id":"20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09158318-de2d-4037-aa03-6967dd8cc8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","timestamp":"2020. október. 12. 18:03","title":"Az Apple állítólag 120 Hz-es kijelzőt akart az új iPhone-ba, de az 5G jobban eladható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d811ab-5c74-4607-9349-6af91cd80861","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sorsolás keretében osztott ki még bevezetés előtt álló digitális pénzéből kisebb tételeket a kínai központi bank, hogy ilyen módon is tesztelje az elektronikus jüan háttérrendszerét.","shortLead":"Egy sorsolás keretében osztott ki még bevezetés előtt álló digitális pénzéből kisebb tételeket a kínai központi bank...","id":"20201012_kina_digitalis_penz_kriptovaluta_sorsolas_lotto_lottozas_kozponti_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d811ab-5c74-4607-9349-6af91cd80861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0b6e4e-bd5e-422e-8aac-e1da8545c5e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_kina_digitalis_penz_kriptovaluta_sorsolas_lotto_lottozas_kozponti_bank","timestamp":"2020. október. 12. 16:12","title":"450 milliós lottósorsolást tartottak Kínában, az 50 ezer nyertessel tesztelik az új pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","shortLead":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","id":"20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5078f8-7d8f-4609-9b7b-b6d4842106f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. október. 11. 15:26","title":"Két kisteherautó ütközött Dabasnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban már fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban...","id":"20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486fe7b-97ba-47df-b7a8-905efd822a71","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Sok eső várható a jövő héten, itt-ott hajnali fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindösszesen egy napig volt elérhető a Play áruházban mindenki számára a Gmail Go, a levelező takarékos kiadása, amely kevésbé terheli le az androidos készülékeket. Lehet, hogy csak hiba történt, de az is, hogy ez előjele volt annak, hogy hamarosan mindenki megkapja az alkalmazást.","shortLead":"Mindösszesen egy napig volt elérhető a Play áruházban mindenki számára a Gmail Go, a levelező takarékos kiadása, amely...","id":"20201012_android_google_gmail_go_alkalmazas_letoltes_play_aruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97337a2-8774-4500-8d32-5e6aa7a0bd16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_android_google_gmail_go_alkalmazas_letoltes_play_aruhaz","timestamp":"2020. október. 12. 15:33","title":"Volt egy jó napjuk a Gmailt használóknak, de lehet, hogy hamarosan több is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című kötetet.



","shortLead":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című...","id":"20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598d91c-ecad-47ee-92b0-fb7e1678c2e3","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","timestamp":"2020. október. 12. 14:20","title":"Bagdy Emőke visszaszólt több mint ezer kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","id":"20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d0e97-307a-4d9a-a546-dd3209a5e52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","timestamp":"2020. október. 12. 06:41","title":"81 kilométerrel árulnak egy csillogó régi Zaporozsecet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]