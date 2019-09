A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is helyet kapott. Több jövő évi csúcstelefonba is bekerülhet ez az áramkör.

Nem sokkal azután, hogy a Samsung bejelentette az Exynos 9825 chipsetet – amely már be is mutatkozott a Galaxy Note10-ban és a Galaxy Note10+-ban –, újabb lapkakészletet mutatott be, az Exynos 980-at. Ez a gyártó első olyan chipkészlete, amelyre – megfelelve a kor elvárásainak – az 5G modemet is integrálta.

A lapkakészleten nyolcmagos CPU található: két erős, 2,2 GHz-es órajelű Cortex-A77 mag és hat, 1,8 GHz-es órajelű Cortex-A55 mag, továbbá egy Mali-G76 MP5 GPU. A chipkészlet neurális feldolgozó egységének (NPU) teljesítménye 2,7-szerese az elődjének (ezzel szintet léphet a készüléken belüli intelligencia), az integrált 5G modemnek köszönhetően pedig maximalizálható a vezeték nélküli mobilteljesítmény. A modem egyébként visszamenőleg kompatibilis, így akár 2G-s hálózatokkal is használható.

© Samsung

Az Exynos 980 számos fejlett vezeték nélküli szabványt támogat, így többek között a Wi-Fi 6-ot és az IEEE 802.11ax-et, amelyek – amennyiben wifi-hálózatra csatlakozik eszközével a felhasználó – jobb stabilitást biztosítanak a vezeték nélküli streamelés és az online játékok közben.

[Ha megmutatjuk, mivel jobb a Wi-Fi 6, otthonra is akar majd belőle]

A 8 nm-es FinFET technológiával készülő lapkakészlet támogathat akár egy 108 megapixeles kamerát is (és készülhetünk arra, hogy már a közeljövőben lesznek ilyen kamerával szerelt telefonok) vagy egy 20 MP + 20 MP duál megoldást. A kijelzőt illetően akár 3360 x 1440 pixel felbontással is elboldogul. A hardver HDR10+ támogatást is kap.

Egyelőre nem tudni, hogy melyik készülék kapja meg először az új lapkakészletet, azt azonban a Samsung bejelentette, hogy a tömeggyártás még az év eleje előtt elkezdődik, és már van olyan ügyfele, aki mintát is kapott a chipkészletből.

Ha máskor is tudni szeretne a Samsung újdonságairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.