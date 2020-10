Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter vasárnap Pozsonyban az országos válságstáb ülésének szünetében.","shortLead":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav...","id":"20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419ed1ac-ee3c-47e3-ae87-6b4a76e96a9c","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. október. 11. 18:38","title":"Bezárják a szlovákiai középiskolákat, áttérnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3ea2b1-1322-4278-a3f4-4405af342baf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet rádiófrekvenciákat, bányászati jogokat, vagy épp repülőtéri felszállási engedélyeket értékesíteni úgy, hogy mindenki a lehető legjobban járjon? Ennek a vizsgálatáért járt a 2020-as közgazdasági Nobel-díj.","shortLead":"Hogyan lehet rádiófrekvenciákat, bányászati jogokat, vagy épp repülőtéri felszállási engedélyeket értékesíteni úgy...","id":"20201012_arveresek_elmeletei_a_kozgazdasagi_Nobel_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3ea2b1-1322-4278-a3f4-4405af342baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901d72d6-3020-411d-af41-e8fa422155f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_arveresek_elmeletei_a_kozgazdasagi_Nobel_dij","timestamp":"2020. október. 12. 12:17","title":"Az árverések elméleteiért kapták a közgazdasági Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","shortLead":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","id":"20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33e75d-cad0-4ecb-b3e6-f3a445c53b03","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","timestamp":"2020. október. 11. 14:40","title":"A Microsoftnál is állandó lehetőség marad a távmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","id":"20201012_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff2ab2-5f24-40b3-8ddb-ac94403bc755","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 12. 08:53","title":"Koronavírus: 1173 új fertőzött és 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","shortLead":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","id":"20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f29f68-9a2c-4c77-b449-5ef0c3d9e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 14:59","title":"Elektromos rolleres férfit gázoltak halálra a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutánra az ország nagy részén megszűnhet a csapadék, de érdemes alaposan felöltözni, mert a légmozgás megerősödhet.","shortLead":"Délutánra az ország nagy részén megszűnhet a csapadék, de érdemes alaposan felöltözni, mert a légmozgás megerősödhet.","id":"20201013_eso_omsz_idojaras_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74374e3e-f6af-4b47-9185-26f155650bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_eso_omsz_idojaras_szel","timestamp":"2020. október. 13. 05:11","title":"A kiadós eső mellett erős szél jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ütlegelték az új elnökválasztást követelő tüntetőket a rendőrök vasárnap a fehérorosz fővárosban, sajtójelentések szerint több tucatnyit el is hurcoltak közülük.","shortLead":"Ismét ütlegelték az új elnökválasztást követelő tüntetőket a rendőrök vasárnap a fehérorosz fővárosban, sajtójelentések...","id":"20201011_Minszkben_ismet_verik_es_elhurcoljak_a_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee76064-7bd8-45ab-a7c2-98fa91e8bf00","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Minszkben_ismet_verik_es_elhurcoljak_a_tuntetoket","timestamp":"2020. október. 11. 17:14","title":"Minszkben ismét verik és elhurcolják a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8115c8-cb03-46d1-8ea1-e5b13d8f7215","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímeának ez a negyedik Grand Slam-győzelme.\r

\r

","shortLead":"Babos Tímeának ez a negyedik Grand Slam-győzelme.\r

\r

","id":"20201011_Babosek_ismet_megnyertek_parosban_a_Roland_Garrost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf8115c8-cb03-46d1-8ea1-e5b13d8f7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f79b58-0775-4817-9a51-d2384e6570d0","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Babosek_ismet_megnyertek_parosban_a_Roland_Garrost","timestamp":"2020. október. 11. 13:34","title":"Babosék ismét megnyerték párosban a Roland Garrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]