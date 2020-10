Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","shortLead":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","id":"20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb90fa08-8620-4ac8-9931-7ff902aa53b6","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 13. 15:30","title":"Gyakorlatilag leállt a hepatitis C szűrése Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című kötetet.



","shortLead":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című...","id":"20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598d91c-ecad-47ee-92b0-fb7e1678c2e3","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","timestamp":"2020. október. 12. 14:20","title":"Bagdy Emőke visszaszólt több mint ezer kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint hiba, hogy a mentők végzik a mintavételeket.","shortLead":"Az infektológus szerint hiba, hogy a mentők végzik a mintavételeket.","id":"20201013_Pusztai_Erzsebet_inftektologus_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb934733-44a4-4345-a352-c9ed5bc13543","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Pusztai_Erzsebet_inftektologus_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 13. 17:28","title":"Pusztai Erzsébet: A lélegeztetőgépre kerülők 60 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség halálozási aránya 2,5 százalékos, csökken a különbség a nagyobb és kisebb települések fertőzöttsége között, az átnedvesedett maszk kevésbé véd – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség halálozási aránya 2,5 százalékos, csökken a különbség a nagyobb és kisebb települések...","id":"20201013_koronavirus_jarvany_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad3238-71e9-466b-a220-f10c165bb90a","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_jarvany_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 13. 12:38","title":"Müller Cecília: 21 éves volt a legfiatalabb és 103 éves a legidősebb áldozata a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","shortLead":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","id":"20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afbe0ae-2630-46ad-ba57-9deae9af4681","keywords":null,"link":"/sport/20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 13. 18:41","title":"Karanténba került az izlandi fociválogatott szakmai stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre keményebben fogja vissza a szociális kiadásait – derül ki a gazdaságstatisztikai jelentésekből. ","shortLead":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre...","id":"202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228bda34-0a3a-47b7-9fa1-f0c6e323c046","keywords":null,"link":"/360/202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","timestamp":"2020. október. 14. 07:00","title":"A NER szociálpolitikája: a magasabb jövedelműeket segíti ki az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt egy- és kétgyermekes szülők is jelentős pénzügyi előnyre tehetnek szert – írja friss elemzésében a Bankmonitor. Ráadásul ezt a kedvezményt – ellenben a Babaváró hitellel – az élettársak, vagy éppen a gyermeküket egyedül nevelők is igénybe vehetik.","shortLead":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt...","id":"20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be691de-4448-417b-ba6f-61914dc77f0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","timestamp":"2020. október. 14. 09:30","title":"Milliókkal többet érhet a csok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. október. 12. 17:30","title":"Apró kis zenészdrónok játsszák le a James Bond filmek örök dallamát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]