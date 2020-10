Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. 2020. október. 13. 08:00 Radar360: Botrányhullám a szerencsi időközi után A legtöbb bejelentés Szabolcs megyéből érkezett. 2020. október. 13. 07:56 530 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút A hulladék több mint fele építési-bontási törmelék volt. A csapatot Vlagyimir Putyin kezdeményezésére állítják össze. 2020. október. 13. 14:03 Putyin létrehozza a víruskommandót, ez száll harcba az újabb járványok ellen Orvosok és tudósok is helyet kapnak abban az új orosz bizottságban, amely a jövőbeni fertőzések időbeni megállításáért küzd majd. Majd egy nem is olyan rég még vastag antiszemita megszólalásairól elhíresült politikust jelölt a borsodi előválasztáson. Ezzel a végtelenül ostoba és elvtelen lépésével lehetetlen helyzetbe manőverezte magát az egyesült ellenzék. Vélemény. 2020. október. 14. 17:00 Seres László: Ami Borsodban történt, az ellenzék szégyene Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte az NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok antiszemita megnyilvánulásainak. Stumpf István volt alkotmánybíró szerint pedig a politikusoknak akár néhány éven belül eddig nem tapasztalt társadalmi konfliktusokkal kell majd szembenézniük. 2020. október. 13. 17:10 Fukuyama: A járványhelyzet végül még erősítheti is a demokráciát A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb demokráciához és jogállamisághoz is vezethet – mondta az Egyensúly Intézet online konferenciáján Francis Fukuyama amerikai filozófus. Vági Bence mesélt arról is, hogyan vészelte át a csapat a karanténidőszakot, és arról is, mi a következő nagy terve a mostani bemutató után. 2020. október. 14. 20:00 Vági Bence: Nincs olyan, hogy egy artista nem áll a kezén, hogy nem megy fel a levegőbe A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet kizsákmányolása ihlette a Recirquel új darabját, amelynek csütörtöki bemutatója előtti összpróbáján a társulat alapítójával beszélgettünk.