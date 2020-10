Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A New York Times uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Roszatom volt vezérigazgatója is érintett.","shortLead":"A New York Times uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Roszatom volt vezérigazgatója is érintett.","id":"20201014_Navalnij_orosz_vedelmi_miniszterium_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81130ef-f25d-4f36-b0cc-a55257145622","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Navalnij_orosz_vedelmi_miniszterium_Europai_Unio","timestamp":"2020. október. 14. 17:05","title":"Navalnij-ügy: Az orosz védelmi minisztérium hat tisztviselőjét szankcionálná az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat időzünk benne, pláne erőteljesen mossuk.","shortLead":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat...","id":"20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75a1b-5e55-41f9-a366-5e2e050b90b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","timestamp":"2020. október. 12. 20:03","title":"Fürdéshez készül? Ugye tudja, hogy az arcát máshogy kell mosnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz elnökhöz is köthető bank folyósítja, aminek Budapestre költözését az Egyesült Államok sem nézte jó szemmel. ","shortLead":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz...","id":"20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618604d1-2db6-4e49-b4b4-c41baed3be2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","timestamp":"2020. október. 12. 17:51","title":"Százmillió eurós hitelt kap az MVM Putyin bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60f37a9-339e-462c-8c10-5a3f6c8b537e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","timestamp":"2020. október. 13. 16:59","title":"Szerdán már havazhat is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most kiterjeszthetik ezt a K-popra is.","shortLead":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most...","id":"20201013_kpop_sorkatona_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2aa269-3593-4267-90de-506090df47db","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_kpop_sorkatona_korea","timestamp":"2020. október. 13. 11:52","title":"Megengednék a K-pop sztárjainak, hogy elhalasszák a sorkatonai bevonulásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték a hatóságok kedd este. Marogna a szeptember 24-én lemondott Angelo Becciu bíboros \"bizalmasaként\" vált ismertté, akinek fél milliárd eurót utalt át a szentszéki államtitkárság.","shortLead":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték...","id":"20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94c548-8973-476e-83a0-681cc70cb52e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","timestamp":"2020. október. 14. 10:17","title":"A túszok kiszabadítására kapott pénzt Gucci-táskára költötte a vatikáni bíboros barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter-helyettes szerint azért van szükség az éles lőszerek használatára, mert radikalizálódtak a tüntetők Minszkben. Arról is beszélt, hogy kifulladóban vannak a tüntetések.","shortLead":"A belügyminiszter-helyettes szerint azért van szükség az éles lőszerek használatára, mert radikalizálódtak a tüntetők...","id":"20201012_belarusz_feheroroszorszag_tuntetesek_eles_fegyver_belugy_lukasenka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e149b54a-c507-4f08-869e-f482a0e65999","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_feheroroszorszag_tuntetesek_eles_fegyver_belugy_lukasenka","timestamp":"2020. október. 12. 17:59","title":"Éles lőszer bevetésével fenyegeti a tüntetőket a fehérorosz belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec25b4a1-0e8a-4f78-a173-9dda980a2dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC Music Magazine által összeállított listára felkerült a Fischer Iván vezette budapesti zenekar is.



","shortLead":"A BBC Music Magazine által összeállított listára felkerült a Fischer Iván vezette budapesti zenekar is.



","id":"20201013_A_vilag_tiz_legjobb_zenekara_kozott_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec25b4a1-0e8a-4f78-a173-9dda980a2dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abad59a1-be53-4407-b776-b40e3b344b18","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_A_vilag_tiz_legjobb_zenekara_kozott_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2020. október. 13. 12:28","title":"A világ tíz legjobb szimfonikus zenekara között a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]