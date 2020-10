Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók közül 11-en kapták el a fertőzést, kórházban ápolják őket.","shortLead":"A lakók közül 11-en kapták el a fertőzést, kórházban ápolják őket.","id":"20201012_baross_utcai_idosotthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1144497c-896f-4844-9bc8-f7275b50e6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_baross_utcai_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 14:41","title":"Tizenhárman megfertőződtek a fővárosi Baross utcai idősotthon egyik telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","shortLead":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","id":"20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815dd44b-5b7a-4d1c-abbf-2a6af0483dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","timestamp":"2020. október. 13. 09:29","title":"Hihetetlen, hogy így is el lehet lopni egy autót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell mondania.

","shortLead":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell...","id":"20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5690141e-20ac-4aaf-963b-9af5fc338423","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","timestamp":"2020. október. 13. 17:09","title":"Cihanouszkaja sírva borult Lukasenka nyakába, amikor Litvániába mehetett – állítja a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is átadta a Hangszeresek Országos Szövetsége az Öröm a Zene díjakat tíz kategóriában, elsősorban zeneipari háttérembereknek. A fődíjat a Kontraszt kapta, az év különdíjasa pedig Demeter Szilárd miniszteri biztos, – a döntőt támogató – Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója lett. Demeter megígérte, hogy ha öt év múlva nem lesz jobb a magyar könnyűzenének, akkor a díjat visszaadja.



","shortLead":"Idén is átadta a Hangszeresek Országos Szövetsége az Öröm a Zene díjakat tíz kategóriában, elsősorban zeneipari...","id":"20201013_A_PIM_altal_tamogatott_zenei_rendezvenyen_dijat_nyert_a_PIM_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cced94-54ea-488e-b23d-935e928140c9","keywords":null,"link":"/elet/20201013_A_PIM_altal_tamogatott_zenei_rendezvenyen_dijat_nyert_a_PIM_igazgatoja","timestamp":"2020. október. 13. 13:34","title":"A PIM támogatott egy zenei rendezvényt, ahol meglepetésre díjat nyert a PIM igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdését feljelentésként értékelte Polt Péter.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdését feljelentésként értékelte Polt Péter.","id":"20201012_Rendorseg_emberkiserlet_budapesti_Szuperkupadonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8629e7-f23d-4bc2-9bef-bc26f9949543","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Rendorseg_emberkiserlet_budapesti_Szuperkupadonto","timestamp":"2020. október. 12. 17:36","title":"A rendőrség előtt a kérdés: emberkísérlet volt-e a budapesti Szuperkupa-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt években adta ki újra a Magvető – koronája minden bizonnyal A rög gyermekei című regénytrilógiája (Ondrok gödre, A kaliforniai fürj, Ókontri). Többször megjárta Amerikát, de mindig hazajött, most szülőfalujában Szajlán él. Ott kerestük fel, hogy aztán mindenféléről beszéljünk a száz évvel ezelőtti paraszti élettől Kosztolányin és Adyn át Antall Józsefig, a rendszerváltásig, a kultúrharcig és az SZFE-ig.","shortLead":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt...","id":"20201012_Oravecz_Imre_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184d2dac-4654-4235-966c-9be6ac102e82","keywords":null,"link":"/kultura/20201012_Oravecz_Imre_interju","timestamp":"2020. október. 12. 20:00","title":"Oravecz Imre: Nem tudnak velem igazán mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását. A digitalizáció és az automatizáció sokat segíthetnek, de jellemzően nagyberuházásokról van szó, amikhez biztos üzleti alap kell, illetve alaposan előkészítve kell őket végrehajtani.","shortLead":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását...","id":"20201014_ipar_40_kkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbde8565-b0d8-40ee-a16c-1fd4b2f05e05","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_ipar_40_kkv","timestamp":"2020. október. 14. 11:15","title":"A kisebb cégeknek is van keresnivalójuk az ipar 4.0-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","shortLead":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","id":"20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cf240f-9697-4681-bd11-0b575ac64ace","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","timestamp":"2020. október. 12. 15:31","title":"Új néven nyit ki megint a legendás londoni magyar étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]