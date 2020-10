Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik szerint ha egymilliárd ember csak egy kicsit változtat, akár 20 százalékkal is lehetne csökkenteni a globális kibocsátást.","shortLead":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik...","id":"20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8674c6-1542-41ad-9069-fa0c9ca53672","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","timestamp":"2020. október. 13. 09:21","title":"Egymilliárd embert hív harcba az IKEA és néhány másik szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","shortLead":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","id":"20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492d1437-9c08-4470-bb3c-e17f94f410e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","timestamp":"2020. október. 13. 16:23","title":"Közel tíz év után ért el áttörést a rendőrség, megvannak a több tízmilliós zuglói rablás elkövetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d70edf-bb79-4d3d-b715-e0e960ef19c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció elindítói szerint a pszichológus szakma egy része a balliberális sajtóval karöltve megfélemlítési kísérletbe fogott a Meseország mindenkié könyvet elítélő Bagdy Emőke ellen.","shortLead":"A petíció elindítói szerint a pszichológus szakma egy része a balliberális sajtóval karöltve megfélemlítési kísérletbe...","id":"20201013_Ne_engedjuk_hogy_levadasszak_velemenydiktatorok__Bagdy_Emoke_mellett_indult_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d70edf-bb79-4d3d-b715-e0e960ef19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce85d7c-00ad-4d91-b74f-8146e87abd41","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Ne_engedjuk_hogy_levadasszak_velemenydiktatorok__Bagdy_Emoke_mellett_indult_peticio","timestamp":"2020. október. 13. 11:28","title":"„Ne engedjük, hogy levadásszák véleménydiktátorok” – Bagdy Emőke mellett indult petíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","shortLead":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","id":"20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afbe0ae-2630-46ad-ba57-9deae9af4681","keywords":null,"link":"/sport/20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 13. 18:41","title":"Karanténba került az izlandi fociválogatott szakmai stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.","shortLead":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte...","id":"20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c9ca63-9e3f-4d65-b1f0-fa1ef7d5589c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. október. 14. 17:15","title":"Áder: Ritkán tapasztalható konszenzussal született meg az egészségügyi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag sokkal inkább autóba ülnek, így nem csökken jelentősen a kibocsátás azzal, hogy az emberek többsége otthonról dolgozik.","shortLead":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag...","id":"20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11977f3c-9a77-4cad-b5c5-a5dd550169df","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","timestamp":"2020. október. 13. 09:26","title":"Hiába a home office, alig csökken az autózás okozta kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendéglők vagy a mozik üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket ugyanakkor enyhítették az országban.\r

","shortLead":"A vendéglők vagy a mozik üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket ugyanakkor enyhítették az országban.\r

","id":"20201013_Betiltottak_a_maganrendezvenyeket_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e61296-4c70-43a5-835c-c2a811f50e4d","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Betiltottak_a_maganrendezvenyeket_Romaniaban","timestamp":"2020. október. 13. 21:37","title":"Betiltották a magánrendezvényeket Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A New York Times uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Roszatom volt vezérigazgatója is érintett.","shortLead":"A New York Times uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Roszatom volt vezérigazgatója is érintett.","id":"20201014_Navalnij_orosz_vedelmi_miniszterium_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81130ef-f25d-4f36-b0cc-a55257145622","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Navalnij_orosz_vedelmi_miniszterium_Europai_Unio","timestamp":"2020. október. 14. 17:05","title":"Navalnij-ügy: EU-s tiltólistára kerülhet Putyin több bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]