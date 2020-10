Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","shortLead":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","id":"20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c8d7a7-6261-4140-9663-0bd478591f6a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","timestamp":"2020. október. 14. 12:19","title":"Videón, ahogyan fiatalok tömegei csapatják az utcán Liverpoolban a korai kocsmazárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben koronavírus-fertőzött volt.","shortLead":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben...","id":"20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b148b8-ccc3-417a-a2ba-d6039ac8f3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 14. 09:19","title":"Rovó László szegedi rektor kirúgta az ellene etikai eljárást indító bizottság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal algoritmusa nem engedte. A Facebook rendszere túlszexualizált tartalomnak látta a zöldségeket.","shortLead":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal...","id":"20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb23a6-a553-472b-8820-64acf6f2dd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","timestamp":"2020. október. 14. 09:03","title":"Cenzúra a javából: hagymákat törölt a Facebook, mert túl erotikusnak vélte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani tulajdonosok nemigen akarnak megválni a részesedésüktől. Persze, mindig van az az ajánlat, amire nehéz nemet mondani.","shortLead":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani...","id":"20201014_Budapest_Airport_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ac715-e992-4abe-8140-486be9c30825","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Budapest_Airport_ferihegy","timestamp":"2020. október. 14. 06:30","title":"Bárki venné is meg a ferihegyi repteret, árengedményt nem adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték a hatóságok kedd este. Marogna a szeptember 24-én lemondott Angelo Becciu bíboros \"bizalmasaként\" vált ismertté, akinek fél milliárd eurót utalt át a szentszéki államtitkárság.","shortLead":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték...","id":"20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94c548-8973-476e-83a0-681cc70cb52e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","timestamp":"2020. október. 14. 10:17","title":"A túszok kiszabadítására kapott pénzt Gucci-táskára költötte a vatikáni bíboros barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére az okosórájával hívott segítséget.","shortLead":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére...","id":"20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b04bee-7673-45b2-a08a-dd1ae8099e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Autóbalesetet szenvedett a férfi, az Apple Watch-on keresztül hívott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Több sztereotípia is megdőlt a hétvégi borsodi időközi választáson. Nem igaz, hogy az ellenzéki jelölt a korábbi antiszemita kijelentései miatt maradt alul, ahogy az sem, hogy a fideszes jelölt győzelme csak a falvakon múlt.","shortLead":"Több sztereotípia is megdőlt a hétvégi borsodi időközi választáson. Nem igaz, hogy az ellenzéki jelölt a korábbi...","id":"20201014_Az_eltunt_felido_nyomaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1539cdd9-d326-49b7-84f9-1a36424f5986","keywords":null,"link":"/360/20201014_Az_eltunt_felido_nyomaban","timestamp":"2020. október. 14. 15:00","title":"Hont András: Amit a hétvégi időközi választásból le lehet szűrni és amit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","shortLead":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","id":"20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afbe0ae-2630-46ad-ba57-9deae9af4681","keywords":null,"link":"/sport/20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 13. 18:41","title":"Karanténba került az izlandi fociválogatott szakmai stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]