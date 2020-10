Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc földijének üzlettársa. ","shortLead":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc...","id":"202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7c870-faa0-4e61-b36e-f8c84c0d14f1","keywords":null,"link":"/360/202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","timestamp":"2020. október. 15. 14:00","title":"Nem akármilyen Duna-parti műemlék került a takarékbankos Vida közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb most a magyar piacon.

","shortLead":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb...","id":"20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d75e6-366f-4d7f-968e-7e9ea2fd4401","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","timestamp":"2020. október. 15. 18:51","title":"3,9 millió forintért elvihető az első elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos fővárosi beruházás kerül kormányzati kézbe, de megállapodás született arról is, hogy milyen arányban állja a kormány, illetve a főváros a Lánchíd felújítási költségeit – derült ki Fürjes Balázs Budapest-fejlesztési államtitkár és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtöki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Számos fővárosi beruházás kerül kormányzati kézbe, de megállapodás született arról is, hogy milyen arányban állja...","id":"20201015_Atvallalja_a_Biodom_koltsegeit_a_kormany_a_fovarostol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0135ac-6e1a-4056-a11d-8b8f44c686a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Atvallalja_a_Biodom_koltsegeit_a_kormany_a_fovarostol","timestamp":"2020. október. 15. 17:20","title":"A kormány fizeti a Biodóm költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f76ec7-84b1-4674-94d9-5a7c0b4475aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Segítségnyújtás elmulasztása és közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás a sofőr ellen.","shortLead":"Segítségnyújtás elmulasztása és közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás a sofőr ellen.","id":"20201016_baleset_gazolas_bonyhad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f76ec7-84b1-4674-94d9-5a7c0b4475aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a5d81-0643-4855-b70e-98f0cf2893e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_baleset_gazolas_bonyhad","timestamp":"2020. október. 16. 12:54","title":"Elütött egy 81 éves nőt, majd teljes nyugalomban továbbhajtott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet kizsákmányolása ihlette a Recirquel új darabját, amelynek csütörtöki bemutatója előtti összpróbáján a társulat alapítójával beszélgettünk. Vági Bence mesélt arról is, hogyan vészelte át a csapat a karanténidőszakot, és arról is, mi a következő nagy terve a mostani bemutató után.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet...","id":"20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a1313a-8f71-44f2-b0b5-a3f46b58cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","timestamp":"2020. október. 14. 20:00","title":"Vági Bence: Nincs olyan, hogy egy artista nem áll a kezén, hogy nem megy fel a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Internethez jelenleg csak napközben, az egyetem Szentkirály utcai épületében tudnak hozzáférni a diákok.","shortLead":"Internethez jelenleg csak napközben, az egyetem Szentkirály utcai épületében tudnak hozzáférni a diákok.","id":"20201016_szarka_gabor_kancellar_szfe_facebook_internet_hallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c542428-0beb-4889-af2d-3997a50d542b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_kancellar_szfe_facebook_internet_hallgatok","timestamp":"2020. október. 16. 11:48","title":"Szarka Gábor utasítására blokkolták a Facebookot az SZFE irodai gépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","shortLead":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","id":"20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e4d73e-d141-46c5-90ec-244d40e2b00e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","timestamp":"2020. október. 14. 18:55","title":"Amerikai elnökválasztás: Trump és Biden két külön televíziós csatornán jelentkezik be a vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.\r

","shortLead":"Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.\r

","id":"20201015_szexvideo_zsarolas_alberlet_csalas_birosag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d5189c-1122-45d7-a136-b5b842dceb7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szexvideo_zsarolas_alberlet_csalas_birosag_itelet","timestamp":"2020. október. 15. 13:57","title":"Kamu szexvideóval zsarolt, nem létező lakást ajánlgatott, elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]