Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8b43757-7e4a-4fba-9a5f-621c59959b47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét betekintést nyerhetünk a kormányfő étkezési szokásaiba.","shortLead":"Ismét betekintést nyerhetünk a kormányfő étkezési szokásaiba.","id":"20200819_chili_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b43757-7e4a-4fba-9a5f-621c59959b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b650c0-6a30-42d4-a01e-6c86fa0f652e","keywords":null,"link":"/elet/20200819_chili_orban_viktor","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:34","title":"Chilivel kísérte le az EU-csúcsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","shortLead":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","id":"20200819_berlin_szandekos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452ab94-fe43-46b0-8057-c5e22263c7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_berlin_szandekos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:41","title":"Szándékosan okoztak baleseteket Berlinben, szélsőséges és pszichés beteg is lehet az ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 11 milliárd forintot költöttek Magyarországon mirelit pizzára.","shortLead":"Egy év alatt 11 milliárd forintot költöttek Magyarországon mirelit pizzára.","id":"20200819_pizza_melyhutott_vasarlas_nielsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c718f526-e706-44e5-8d7d-7b4c74839c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_pizza_melyhutott_vasarlas_nielsen","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:45","title":"Naponta 18 tonna mélyhűtött pizzát vásárolnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint csak a moratóriumra vonatkozó információ alapján nem lehet valakit rossz adósként elkönyvelni.","shortLead":"A jegybank szerint csak a moratóriumra vonatkozó információ alapján nem lehet valakit rossz adósként elkönyvelni.","id":"20200818_mnb_torlesztesi_moratorium_hitelfelvetel_babavaro_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45498e7-a3fc-40fa-895f-0caed29f6e11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200818_mnb_torlesztesi_moratorium_hitelfelvetel_babavaro_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:37","title":"MNB: Attól, hogy valaki él a törlesztési halasztással, még felvehet másik hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f6bae3-5401-42c2-84b7-a673aeeeae84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Radnóti Színház színésze hosszú nyílt levélben próbálja elmagyarázni a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének, miért hiba, hogy nem hallgatja meg a hallgatókat.","shortLead":"A Radnóti Színház színésze hosszú nyílt levélben próbálja elmagyarázni a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi...","id":"20200818_Sodro_Eliza_Vidnyanszkynak_Papa_Konyorogve_kerlek_hogy_mondj_le_az_SZFE_kuratoriumanak_barmilyen_posztjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f6bae3-5401-42c2-84b7-a673aeeeae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f4e439-d906-403b-9898-bdacb71fbea3","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Sodro_Eliza_Vidnyanszkynak_Papa_Konyorogve_kerlek_hogy_mondj_le_az_SZFE_kuratoriumanak_barmilyen_posztjarol","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:51","title":"Sodró Eliza Vidnyánszkynak: Papa! Könyörögve kérlek, hogy mondj le az SZFE kuratóriumának bármilyen posztjáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","shortLead":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","id":"20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea640d-f5d1-4d10-b9e3-c710edcbdcb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:22","title":"Rihanna, Childish Gambino, Bob Dylan – Így mulat a volt amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem kell megijedni, ha a jövő héten valaki füstöt lát a 3-as metró felújítás alatt álló állomásai körül, hatósági füstpróbát tartanak csak.","shortLead":"Nem kell megijedni, ha a jövő héten valaki füstöt lát a 3-as metró felújítás alatt álló állomásai körül, hatósági...","id":"20200819_BKV_fust_teszt_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab9951-3501-4128-8229-e68f328b8678","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_BKV_fust_teszt_metro","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:57","title":"BKV: Direkt fog füstölni néhány metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehéroroszországi elnökjelölt a rendkívüli tanácskozás napján kéri az uniót, tartsa tiszteletben a nép választását.","shortLead":"A fehéroroszországi elnökjelölt a rendkívüli tanácskozás napján kéri az uniót, tartsa tiszteletben a nép választását.","id":"20200819_cihanouszkaja_eu_valasztas_eredmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53b3a1d-0b9a-4c69-b3a9-111a9c78dfe7","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_cihanouszkaja_eu_valasztas_eredmenye","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:44","title":"Cihanouszkaja az EU-t kéri, ne ismerje el az elcsalt választás hivatalos eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]