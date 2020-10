Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","shortLead":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","id":"20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6b0693-80dd-4cea-8035-15f81b168598","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","timestamp":"2020. október. 18. 11:09","title":"Medve járőrözött Miskolcon (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610879c8-38b8-4f68-a78b-8444a3a9ac8a","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hölgy minden évben küld egyet a miniszternek, idén mi más ihlette volna meg, mint a koronavírus?","shortLead":"Egy hölgy minden évben küld egyet a miniszternek, idén mi más ihlette volna meg, mint a koronavírus?","id":"20201018_Koronavirustortat_kapott_Varga_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=610879c8-38b8-4f68-a78b-8444a3a9ac8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9ac457-a678-44e5-99e5-93413e312569","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Koronavirustortat_kapott_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. október. 18. 12:55","title":"Koronavírus-tortát kapott Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","shortLead":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","id":"20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0e5ba-37a2-4095-b7e7-18d441933c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","timestamp":"2020. október. 19. 13:03","title":"Repülő Iron Maneket csinál katonáiból a brit haditengerészet, így szállnak át az ellenséges hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormányfő azt ígérte: az állam a lehető legkeményebben fel fog lépni a köztársasági eszme védelmében.","shortLead":"A francia kormányfő azt ígérte: az állam a lehető legkeményebben fel fog lépni a köztársasági eszme védelmében.","id":"20201017_Kemeny_fellepest_iger_a_francia_kormany_a_parizsi_tanargyilkossag_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563959ce-df9d-46da-86e7-6e87ef65ed21","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Kemeny_fellepest_iger_a_francia_kormany_a_parizsi_tanargyilkossag_utan","timestamp":"2020. október. 17. 18:45","title":"Márciusban kapott menekültstátust a tanárt lefejező csecsen fiatal Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055","c_author":"Benkő Eszter","category":"360","description":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt a szó- és kifejezésáradatot, amelyet a magyar nyelv a koronavírus-járványnak köszönhet. A nyáron megjelent Karanténszótár a pandémia második hullámával újabb szócikkekkel bővülhet.","shortLead":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt...","id":"202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43706c-b37c-419a-b07b-cbc551216ec2","keywords":null,"link":"/360/202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","timestamp":"2020. október. 17. 16:00","title":"Karanténháj, elgyőrfipalisodás, banyatájm - Pörög a nyelvújítás a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab12a56-7d36-4b9b-8f5b-6ed3844ab324","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai gazdaság helyreállása javuló ütemben folytatódott az előző negyedévhez képest, a növekedés azonban elmaradt attól, amit az elemzők vártak. ","shortLead":"A kínai gazdaság helyreállása javuló ütemben folytatódott az előző negyedévhez képest, a növekedés azonban elmaradt...","id":"20201019_koronavirus_jarvany_gazdasag_kina_gdp_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab12a56-7d36-4b9b-8f5b-6ed3844ab324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17aa195-2253-4a68-b470-6ab782d08302","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_koronavirus_jarvany_gazdasag_kina_gdp_novekedes","timestamp":"2020. október. 19. 10:40","title":"Nem nőtt akkorát a kínai gazdaság, amekkorát vártak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is megfertőződhetünk, ha az ételek csomagolásán keresztül kerülünk kapcsolatba a vírussal.","shortLead":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is...","id":"20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b4047-9121-48a9-975c-3d04b36c6ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 18. 15:44","title":"Bár kicsi az esély rá, de a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán is megél és fertőzhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]