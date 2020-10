Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PwC globális felmérésében üzleti és technológiai vezetőket kérdeztek. A koronvírus-járvány hatására a cégvezetők 96 százaléka módosította kiberbiztonsági stratégiáját, 40 százalékuk a a digitalizáció vállalatukon belüli gyorsulásáról számolt be. A kutatás szerint világszerte 3,5 millió kiberbiztonsági állás vár majd betöltésre 2021-ben.","shortLead":"A PwC globális felmérésében üzleti és technológiai vezetőket kérdeztek. A koronvírus-járvány hatására a cégvezetők 96...","id":"20201019_pwc_kiberbiztonsagi_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bf7c58-095f-4804-9e76-962f2a964aa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_pwc_kiberbiztonsagi_felmeres","timestamp":"2020. október. 19. 00:03","title":"Lenne itt 3,5 millió betöltetlen állás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","id":"20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7ae68f-8cd3-44e2-b093-bfdda021b82e","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","timestamp":"2020. október. 18. 08:59","title":"Müller Cecília: Nem szabad belefáradnunk a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A korábbi kormányfő, Jacindra Ardern hétvégén ismét győzelmet aratott a parlamenti választásokon és elismerte, eddig nem teljesített minden korábbi ígéretet a környezetvédelemmel kapcsolatban.\r

\r

","shortLead":"A korábbi kormányfő, Jacindra Ardern hétvégén ismét győzelmet aratott a parlamenti választásokon és elismerte, eddig...","id":"20201018_Kiemelt_figyelmet_kap_majd_a_kornyezetvedelem_Jacinda_Ardern_kovetkezo_ciklusaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8005df0c-359c-45c3-a354-03b71fab1679","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Kiemelt_figyelmet_kap_majd_a_kornyezetvedelem_Jacinda_Ardern_kovetkezo_ciklusaban","timestamp":"2020. október. 18. 12:06","title":"Kiemelt figyelmet kap majd a környezetvédelem Jacinda Ardern következő ciklusában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","shortLead":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","id":"20201019_foldrenges_miskolc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd4b082-c611-41c7-94cd-c5556e787603","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_foldrenges_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 13:36","title":"Érezhetően rengett a föld hétfőn Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasok még időben ki tudtak menekülni a lángoló autóból.","shortLead":"Az utasok még időben ki tudtak menekülni a lángoló autóból.","id":"20201018_Kiegett_egy_kocsi_lezartak_a_Balatoni_utat_Gardonynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571d2ef6-42f9-46d3-9367-24fb4aca6341","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kiegett_egy_kocsi_lezartak_a_Balatoni_utat_Gardonynal","timestamp":"2020. október. 18. 17:40","title":"Kiégett egy kocsi, lezárták a Balatoni utat Gárdonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította a munkanélküliség csökkenését és növelte az árakat, ahogy azt előre jelezték azok, akik ismerték az 1929–1933-as válság tanulságait. Csak azért nem volt ez igazán látványos, mert sok más szempontból jó évei voltak az USA és a világ gazdaságának, de most, hogy válság van, mindenki próbál arcvesztés nélkül kihátrálni a vámháborúból.","shortLead":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította...","id":"20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53ddbe-1663-4ab6-979e-8a0f8a3b1530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","timestamp":"2020. október. 19. 14:00","title":"Amerika az első: többet ártott az USA-nak Trump kereskedelmi háborúja, mint amennyit használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek – állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.","shortLead":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen...","id":"20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da673606-1888-4997-8f63-c13cb5a4fe1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","timestamp":"2020. október. 18. 16:03","title":"Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db56074f-56fe-48a8-9be0-b620ef8c03e6","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A diákoknak ne kelljen otthon napi egy-másfél óránál többet tanulnia – tanárként és szülőként erre a meggyőződésre jutott a Klebelsberg Központ elnöke. Szerinte a középiskolásoknak „ebben a korban szükségük van egyfajta kötetlen életre, arra, hogy ne kelljen állandóan tanulniuk”, a szülőknek pedig \"el kell fogadniuk gyereküket olyannak, amilyen, kihozni belőle a maximumot”, s megtalálni a neki való iskolát.","shortLead":"A diákoknak ne kelljen otthon napi egy-másfél óránál többet tanulnia – tanárként és szülőként erre a meggyőződésre...","id":"20201019_Hajnal_Gabriella_hvg_kozepiskolai_rangsor_Klebelsberg_Kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db56074f-56fe-48a8-9be0-b620ef8c03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a23d57-ceec-44e3-b72d-fb6b1143a4f9","keywords":null,"link":"/360/20201019_Hajnal_Gabriella_hvg_kozepiskolai_rangsor_Klebelsberg_Kozpont","timestamp":"2020. október. 19. 15:00","title":"Hajnal Gabriella: „A tehetséges gyerekek, bármilyen iskolába járnak, meg fogják állni a helyüket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]