Új gyorstöltő technikát jelentett be a Xiaomi; a megoldás 80 W-os vezeték nélküli töltést tesz lehetővé, ami a gyártó szerint egy 4000 mAh-es akkumulátort mindössze 19 perc alatt juttat nulláról 100 százalékos töltöttségi szintre. Az 50 százalékot 8 perc alatt éri el a mobil. A Xiaomi a gyakorlatban is bemutatta az újdonságot, amelyhez egy módosított Mi 10 Prót használtak.

A Xiaomi már többféle vezeték nélküli technikát kidolgozott, a jelenlegi legfejlettebb (50 W-os típus) is szintén hozzájuk köthető, az pedig már használható is: a funkció a Mi 10 Ultra telefonjukban debütált. Ez a megoldással viszont majdnem 45 percbe telik maximális kapacitásra tölteni egy 4500-as akkut.

A Xiaomin kívül az Oppo is folyamatosan új töltőmegoldásokkal kísérletezik. Korábban be is mutattak egy 65 W-os fejlesztést, de olyan mobil még nincs piacon, amelyben ez a technológia működne. Innen nézve a Xiaomi is lemaradásban van, hiszen a 80 wattos újdonság szintén megjelenésre vár.

Az Oppo korábban egy 125W-os (vezetékes) gyorstöltőt fejlesztett, de az csalódásnak bizonyult.

