[{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3c5632-5c39-49f8-b596-d63b08fb2804","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Frank Jensen beismerte a tettét, a polgármesteri szék mellett a pártjának elnökhelyettesi posztjából is távozik.","shortLead":"Frank Jensen beismerte a tettét, a polgármesteri szék mellett a pártjának elnökhelyettesi posztjából is távozik.","id":"20201019_koppenhaga_szexualis_zaklatas_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3c5632-5c39-49f8-b596-d63b08fb2804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c369da-5110-4779-869b-d159108e4a4c","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_koppenhaga_szexualis_zaklatas_polgarmester","timestamp":"2020. október. 19. 19:35","title":"Lemondott Koppenhága szexuális zaklatással vádolt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn egy gyümölcsszedő férfira ráijesztett a lyukói medve. 