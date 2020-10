Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel jár majd, de nem fog belénk jönni.","shortLead":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel...","id":"20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61b800d-762e-4d34-b714-11a2adcad6ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","timestamp":"2020. október. 20. 12:03","title":"Nagydarab aszteroida húz el a Föld mellett a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes antiszeptikus öblögetők és szájvizek képesek hatástalanítani az új-koronavírust az amerikai Pennsylvania Állami Egyetem (Penn State) kutatóorvosai szerint. A kísérlet eredményét a mindennapokban figyelembe lehet venni, de érdemes helyén kezelni.","shortLead":"Egyes antiszeptikus öblögetők és szájvizek képesek hatástalanítani az új-koronavírust az amerikai Pennsylvania Állami...","id":"20201021_koronavirus_hatastalanitasa_szajviz_antiszeptikus_oblogeto_babasampon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d288c1c-1d5e-4d4c-be10-e07e09f5eb36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_koronavirus_hatastalanitasa_szajviz_antiszeptikus_oblogeto_babasampon","timestamp":"2020. október. 21. 08:03","title":"30 mp alatt leöli a koronavírus 99,9%-át több szájvíz – de figyeljen oda, mit csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7ec32d-2cd7-434f-a770-88d6c7a0dd75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","shortLead":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","id":"20201021_Razziaztak_a_rendorok_88_autot_kaptak_el_buszsavban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb7ec32d-2cd7-434f-a770-88d6c7a0dd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc46514-e773-42df-9afd-7193e300bf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Razziaztak_a_rendorok_88_autot_kaptak_el_buszsavban__video","timestamp":"2020. október. 21. 19:40","title":"Razziáztak a rendőrök: 88 autót kaptak el buszsávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","shortLead":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","id":"20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe424ae-3f05-4cb8-aebc-7c8d327093d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","timestamp":"2020. október. 20. 07:54","title":"Piros, zebra, gyalogos, záróvonal – ennek az autósnak mindegy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja, annak megéri mielőbb feltenni: ezúttal nemcsak biztonsági frissítéseket tartalmaz, hanem funkció- és megjelenésbéli újításokat is.","shortLead":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja...","id":"20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20128b70-55a4-4cd6-ac29-c9952e03c08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","timestamp":"2020. október. 21. 09:03","title":"Ha Windows 10 van a gépén, most kattintson rá, ön is megkaphatta az új csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket, tehát tovább javulhatnak a számaik.","shortLead":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket...","id":"20201020_ovszer_durex_szex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5482e1-f3a9-4b1b-a92a-a7376b7b0a4d","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_ovszer_durex_szex","timestamp":"2020. október. 20. 17:36","title":"Meglódult az óvszerpiac a korlátozások feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"10-10 százalékos béremelés jön.","shortLead":"10-10 százalékos béremelés jön.","id":"20201020_csehorszag_egeszsegugy_beremeles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11efeec2-4ecb-4dca-a83b-a8c7111dc9aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_csehorszag_egeszsegugy_beremeles_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 05:45","title":"Megemelik az egészségügyi dolgozók bérét Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7b07e-bf07-49c1-b821-9af0c139dde7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, PlayStation 4 konzolokra készült témát ad ki a Sony. Az ingyen tölthető tapéta a Black Lives Matter nevű mozgalmat népszerűsíti, a téma használatával ennek támogatását lehet kifejezni.","shortLead":"Új, PlayStation 4 konzolokra készült témát ad ki a Sony. Az ingyen tölthető tapéta a Black Lives Matter nevű mozgalmat...","id":"20201020_rasszizmus_black_lives_matter_tema_playstation_4_jatekkonzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7b07e-bf07-49c1-b821-9af0c139dde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5085-6ec4-482f-8f25-24705ff21578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_rasszizmus_black_lives_matter_tema_playstation_4_jatekkonzol","timestamp":"2020. október. 20. 10:33","title":"PlayStationön is megjelent a Black Lives Matter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]