[{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sanofi Pasteur szerint szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati csoportokba tartozók kapják meg, és emiatt patikákban nem is érhető majd el.","shortLead":"A Sanofi Pasteur szerint szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati...","id":"20201020_influenza_vakcina_sanofi_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7470a19-63e6-4057-a8e9-79dffcb38b42","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_vakcina_sanofi_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 09:40","title":"Százezer adag influenzavakcinát adott át az államnak a Sanofi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","shortLead":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","id":"20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bd81e-782e-434b-9f81-330d418dc77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","timestamp":"2020. október. 19. 21:32","title":"Megnézték, ki mire használja a csapvizet – érdekes eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány döntött így. 