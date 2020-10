Néhány éven belül kész lehet az az újfajta űrhajó, amellyel távirányítással (vagyis hús-vér legénység nélkül) a Marsot is elérhetjük Elon Musk szerint.

Ha minden a terv szerint alakul, 2024-ben legénység nélküli űrhajó landolhat a Marson – erről a SpaceX milliárdos vezetője, Elon Musk beszélt a Mars Társaság egyik minap zajlott (online) közgyűlésén. A Space.com szerint a küldetést a Csillaghajó (Starship) nevű űrhajó egy újfajta változatával tervezik végrehajtani.

Ehhez persze a járművet is meg kell építeni, de Musk ez ügyben is optimista: azt állította, hogy a munka nagy része 2023-ra befejeződhet, a hátralévő időben pedig minden mást elvégezhetnek, hogy a kinézett 2024-es start összejöjjön. Musk egyébként 2022-ben is robotrepülőt akart küldeni a Marsra, de a SpaceX letett a dátumról.

A Mars-missziókat azért sem könnyű eltervezni, mert a Föld és a Mars 26 havonta kerül a legközelebb egymáshoz.

A Starship űrhajó egy prototípusa idén augusztusban hajtott végre sikeres tesztrepülést. Már ha repülésnek lehet nevezni azt, hogy egy óriási, flakonszerű elem a magasba emelkedett. Úgyhogy még jó pár kísérletet kell elvégezni, mire a szerkezet olyan állapotba kerül, hogy messzebbre is eljusson. Musk erről legutóbb úgy nyilatkozott: pár száz ember halála is benne van a pakliban.

