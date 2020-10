Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e587d9f8-a393-403d-aa37-67886c82b90b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország ellen rendelt fegyverembargó lejárt, de Mohamed Dzsavád Zaríf szerint ez nem azt jelenti, hogy elkezdenek fegyvert venni.","shortLead":"Az ország ellen rendelt fegyverembargó lejárt, de Mohamed Dzsavád Zaríf szerint ez nem azt jelenti, hogy elkezdenek...","id":"20201020_iran_embargo_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e587d9f8-a393-403d-aa37-67886c82b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774420e-e3fd-43dc-bc1c-1fb99fe7ccee","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_iran_embargo_fegyver","timestamp":"2020. október. 20. 21:45","title":"Irán külügyminisztere megígérte, nem kezdenek fegyverkezési versenybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7793bf-dceb-48dc-a4d3-ae69ae4d546e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mindig vágyott Brad Pitt piros bőrdzsekijére a Harcosok klubjából, esetleg Julia Roberts lakkcsizmájára a Micsoda nőből? Most akár hozzájuk is juthat egy londoni aukción.



","shortLead":"Mindig vágyott Brad Pitt piros bőrdzsekijére a Harcosok klubjából, esetleg Julia Roberts lakkcsizmájára a Micsoda...","id":"20201021_Ha_eleg_gazdag_most_megveheti_ObiWan_lezerkardjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7793bf-dceb-48dc-a4d3-ae69ae4d546e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac5929e-7c4e-44b6-b1e8-d6fc2b52c868","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Ha_eleg_gazdag_most_megveheti_ObiWan_lezerkardjat","timestamp":"2020. október. 21. 09:17","title":"Ha elég gazdag, most megveheti Obi-Wan lézerkardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít majd szolgálatot. Bődületes pénzbe kerül, de nagyon gyors lesz.","shortLead":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít...","id":"20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f6a703-cd82-4d68-ad3c-13f0caaf79f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","timestamp":"2020. október. 22. 10:33","title":"49 milliárd forintos szuperszámítógépet rendelt az EU, ez lehet a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","shortLead":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","id":"20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47856a62-1204-4bfb-bea3-43c702d3d40e","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","timestamp":"2020. október. 21. 14:31","title":"Rejtélyes okból rongáltak meg műkincseket Berlin világhírű múzeumaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő kereskedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő...","id":"20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e982d79-8db9-49cd-ba98-533ff6f02bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","timestamp":"2020. október. 20. 17:10","title":"Az EU már eljárást is indít amiatt, hogy egyes tagállamok pénzért árulnak állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerült a SpaceX legújabb tesztje, így most már lényegében szabad az út, hogy a sztratoszféra alsó határáig repüljön a Csillaghajó, amely embereket is visz majd a Marsra.","shortLead":"Jól sikerült a SpaceX legújabb tesztje, így most már lényegében szabad az út, hogy a sztratoszféra alsó határáig...","id":"20201021_spacex_starship_csillaghajo_urhajo_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153bade3-0153-4365-9f13-de4edc8973e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_spacex_starship_csillaghajo_urhajo_teszt","timestamp":"2020. október. 21. 19:03","title":"Videó: Nagy robajjal indult be a Csillaghajó hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","shortLead":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","id":"20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc05b1e-84de-4333-b50d-e650a106005f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","timestamp":"2020. október. 21. 16:17","title":"Tagadta a bűnösségét a férfi, aki megpróbált megerőszakolni egy nőt a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]