Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés kedden fogadta el a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A további fél évre kitolt törlesztési szüneteltetés ugyanakkor nem vonatkozik minden adósra. Szakértővel gyűjtöttük össze, amit eddig tudni lehet az intézkedésről. ","shortLead":"Az Országgyűlés kedden fogadta el a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A további fél évre...","id":"20201021_Meghosszabbitott_hitelmoratorium_osszegyujtottuk_amit_eddig_tudni_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bb544a-41fe-4cdf-908e-bc5d9157bc3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Meghosszabbitott_hitelmoratorium_osszegyujtottuk_amit_eddig_tudni_lehet","timestamp":"2020. október. 21. 08:35","title":"Meghosszabbított hitelmoratórium: összegyűjtöttük, amit eddig tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc26c53-bd54-4bfd-ae96-2783c9e0f680","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a gyerekek egészséges testi fejlődésében fontos szerepe van a mozgásnak, most azonban azt is meghatározták, milyen napirend volna a legjobb számukra, hogy egészséges legyen a csontozatuk.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a gyerekek egészséges testi fejlődésében fontos szerepe van a mozgásnak, most azonban...","id":"20201021_egeszseg_csontok_fejlodese_gyerekek_mozgas_alvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfc26c53-bd54-4bfd-ae96-2783c9e0f680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef23e69-eb2c-46f1-93b0-cb8a9d4291fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_egeszseg_csontok_fejlodese_gyerekek_mozgas_alvas","timestamp":"2020. október. 21. 20:03","title":"Elmondták a tudósok, hogyan kellene kinéznie egy gyerek napirendjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz a megközelítése.","shortLead":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz...","id":"20201021_repuloter_budapest_airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6ed7ff-3527-40b2-8521-9ee2e11af6fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2020. október. 21. 14:34","title":"Alig utaznak a magyarok, de nagyon jó a véleményük a repülőtérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","shortLead":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","id":"20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e189ebc-9f72-4443-a31e-afba4cd70527","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","timestamp":"2020. október. 20. 20:41","title":"Novák Hunor szerint rosszul oltották be Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis sokan kimaradnak az iskolákból. Voltak olyan tagállamok, ahol a diákok 32 százaléka nem fért hozzá a távoktatáshoz tavasszal.","shortLead":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis...","id":"20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27497709-ce5b-4b01-9507-5a1c844da337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","timestamp":"2020. október. 22. 11:09","title":"A diákok harmada nem fért hozzá a távoktatáshoz, az EP a digitális szakadék felszámolását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","shortLead":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","id":"20201021_trump_ado_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b55116-f29d-45a2-8076-1afebba6305a","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_trump_ado_kina","timestamp":"2020. október. 21. 15:41","title":"Sokkal több adót fizet Trump Kínában, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha éves bontásban vizsgáljuk, még mindig azt látjuk, hogy sokkal kisebb a természetes fogyás, mint tavaly ilyenkor volt, de a havi adatokból kiderül: vége annak az időszaknak, amikor a halálozások száma hatalmasat csökkent, és ennek nem csak a járvány az oka. A születésszám nagyot ugrott közben.","shortLead":"Ha éves bontásban vizsgáljuk, még mindig azt látjuk, hogy sokkal kisebb a természetes fogyás, mint tavaly ilyenkor...","id":"20201022_szuletes_halal_termeszetes_fogyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b834c591-aa63-463c-971b-8ae4c529265e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_szuletes_halal_termeszetes_fogyas","timestamp":"2020. október. 22. 09:34","title":"Emelkedni kezdett a halálozások száma, de így is kisebb lett a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi hullámmal ellentétben most valamennyi országban ügyelnek arra, hogy az óvintézkedések a lehető legkisebb mértékben érintsék a gazdaságot.","shortLead":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi...","id":"202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e8a237-0e92-4673-bdad-64e5a9461701","keywords":null,"link":"/360/202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","timestamp":"2020. október. 21. 17:00","title":"Ünneprontó vírus: Európában az idei karácsony nem lesz olyan, mint amilyet megszoktunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]