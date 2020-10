Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcad78d8-04ff-4489-8cb2-3538f6a6743a","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az magyar piacon is legjobban fejlődő szegmensben újult meg százszázalékosan az Opel szabadidő-autója. És már az elektromos változat is sem maradhatott el. ","shortLead":"Az magyar piacon is legjobban fejlődő szegmensben újult meg százszázalékosan az Opel szabadidő-autója. És már...","id":"20201021_Itthon_is_bemutatkozott_az_Opel_Mokka__elektromos_valtozatban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcad78d8-04ff-4489-8cb2-3538f6a6743a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7187615f-07bb-46ea-b381-398c1a16fd28","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Itthon_is_bemutatkozott_az_Opel_Mokka__elektromos_valtozatban_is","timestamp":"2020. október. 22. 04:20","title":"Itthon is bemutatkozott az Opel Mokka - elektromos változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben Orbán Balázs erdélyi író életét dolgozzák fel.","shortLead":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben...","id":"20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e02f9-cc3b-4341-99d2-61f6a2b78420","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","timestamp":"2020. október. 20. 15:37","title":"300 millióból forgathat tévéfilmet Bayer Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gerald Knaust, a European Stability Initiative elnevezésű think tank vezetőjét tartják a 2016-os EU–török alku atyjának. Idén jelent meg németül a migrációs politikáját összegző könyve: Milyen határokra van szükségünk? címmel. Talán ezért is állította be őt a magyar kormánysajtó a Soros-hálózat karmestereként. Portréinterjú az e heti HVG-ben.","shortLead":"Gerald Knaust, a European Stability Initiative elnevezésű think tank vezetőjét tartják a 2016-os EU–török alku...","id":"20201021_Knaus_orban_soros_bevandorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f396818-06ff-42a3-a77b-90677679a08a","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Knaus_orban_soros_bevandorlas","timestamp":"2020. október. 21. 17:23","title":"Knaus a HVG-nek: Ha valaki illegális határátlépőket engedett be Európába, az Orbán Viktor volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelassult agyi reakció, emlékezetkiesés – ilyesmiket is tapasztalnak azok, aki már átestek a koronavírus-fertőzésen. Az orvosok szerint ez is azt jelzi, hogy sok dolog van, amit még nem tudunk a kórokozóról.","shortLead":"Lelassult agyi reakció, emlékezetkiesés – ilyesmiket is tapasztalnak azok, aki már átestek a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201022_koronavirus_emlekezetkieses_demencia_covid_19_memoriazavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628f3ed-d4fe-4880-866e-e79c27f42f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_emlekezetkieses_demencia_covid_19_memoriazavar","timestamp":"2020. október. 22. 08:03","title":"A koronavírus váratlan szövődménye: vannak betegek, akik egyáltalán nem emlékeznek dolgokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A módosítás előzménye a tavaly decemberben történt győri családirtás: egy 35 éves helyi férfi, akit jó magaviselete miatt feltételesen szabadlábra helyeztek, megölte a fiát és a nevelt lányát, majd magával is végzett.","shortLead":"A módosítás előzménye a tavaly decemberben történt győri családirtás: egy 35 éves helyi férfi, akit jó magaviselete...","id":"20201020_felteteles_szabadsagra_bocsatas_buncselekmenyek_parlament_szabadsagvesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8af2a-b42f-42f9-8341-d0106a02c453","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_felteteles_szabadsagra_bocsatas_buncselekmenyek_parlament_szabadsagvesztes","timestamp":"2020. október. 20. 12:38","title":"Megszavazták: a legsúlyosabb bűncselekményeknél nem lehet feltételesen szabadságra bocsátani az elítélteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","shortLead":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","id":"20201021_Hableany_aldozatok_emlekmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1e208-3e7a-47d7-9083-7578b12c63cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Hableany_aldozatok_emlekmu","timestamp":"2020. október. 21. 08:59","title":"Semmilyen beleszólása nem lesz a fővárosnak a Hableány-áldozatok emlékművének építésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy reprezentatív kutatás azt vizsgálta, mennyire is „zöldek” a magyarok, és mi állhat annak a hátterében, hogy nem érjük el az újrahasznosításra és a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó uniós célszámokat.","shortLead":"Egy reprezentatív kutatás azt vizsgálta, mennyire is „zöldek” a magyarok, és mi állhat annak a hátterében, hogy nem...","id":"20201020_szelektiv_hulladekgyujtes_fenntarthatosag_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff389df9-fe4e-4f63-b40d-1cf44cc0ef52","keywords":null,"link":"/zhvg/20201020_szelektiv_hulladekgyujtes_fenntarthatosag_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2020. október. 20. 16:52","title":"Minden harmadik magyar azt hiszi, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék egy helyre kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","shortLead":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","id":"20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1eb5a7-b376-47d7-8d19-96dda44155e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 21. 21:23","title":"Már több mint egymillió regisztrált fertőzött van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]