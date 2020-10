Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, aki úgy is tagadja, hogy országában jelen lenne a koronavírus, hogy a név nélkül nyilatkozó orvosok szerint a járvány komoly méreteket ölt a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban. Egy szerencsésebb országban ez már a politikai elit számára a vég kezdete lenne, ám Türkmenisztánnak eddig csak halálukig kitartó excentrikus államfők jutottak.","shortLead":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén...","id":"20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c8b280-be88-4d47-8b0f-5d42aa368c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","timestamp":"2020. október. 24. 20:00","title":"Újabb szintet lépett a türkmenisztáni diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány második hullámában folyamatosan emelkedik a fertőzöttek életkora, így várhatóan sajnos még több ember fog kórházba és intenzív osztályra kerülni - mondta a Dél-pesti Centrum kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szombaton a közmédiának.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hullámában folyamatosan emelkedik a fertőzöttek életkora, így várhatóan sajnos még több...","id":"20201024_Szlavik_Nincs_mas_valasztasunk_mint_vedekezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b6ad6d-1585-4254-87f7-0edf7f57e443","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Szlavik_Nincs_mas_valasztasunk_mint_vedekezni","timestamp":"2020. október. 24. 15:20","title":"Szlávik: Nincs más választásunk, mint védekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27badbee-dc7d-4af5-8d3d-a0a10ef77bc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban komolyan felvetődött egy olyan terv, hogy korán beoltják azokat, akik télapóskodnak az ünnepek idején.","shortLead":"Az Egyesült Államokban komolyan felvetődött egy olyan terv, hogy korán beoltják azokat, akik télapóskodnak az ünnepek...","id":"20201026_De_ki_fogja_beoltani_a_Mikulast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27badbee-dc7d-4af5-8d3d-a0a10ef77bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e94b95-6bd0-4c34-bf53-e36beee3676d","keywords":null,"link":"/elet/20201026_De_ki_fogja_beoltani_a_Mikulast","timestamp":"2020. október. 26. 10:18","title":"De ki fogja beoltani a Mikulást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást a magyaroknál és a lengyeleknél, illetve Bulgáriában. Hozzáteszi, hogy ez nem sok jót ígér az EU jövője szempontjából, mert itt az elkövetkező évek alighanem legsúlyosabb veszélyéről van szó.","shortLead":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást...","id":"20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9939414c-d75a-4440-96eb-38526e8af404","keywords":null,"link":"/360/20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","timestamp":"2020. október. 26. 08:30","title":"FT: Az EU elnézőbb a bolgár korrupcióval szemben, mint a magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen biztosan nem emberi tényező, hanem \"vörös dagály\", azaz mérgező algák elszaporodása okozta a tömeges tengeriélőlény-pusztulást a távol-keleti Kamcsatka-félszigeten – jelentette ki Dmitrij Kolibkin orosz természetvédelmi miniszter pénteken a Rosszija 24 hírtelevízióban.","shortLead":"Egészen biztosan nem emberi tényező, hanem \"vörös dagály\", azaz mérgező algák elszaporodása okozta a tömeges...","id":"20201026_voros_dagaly_kamcsatka_tomeges_elolenypusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fa008e-ec5b-46eb-8120-903d3b0223fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_voros_dagaly_kamcsatka_tomeges_elolenypusztulas","timestamp":"2020. október. 26. 00:03","title":"Az orosz kormány szerint \"vörös dagály\" okozta a rejtélyes pusztulást Kamcsatkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A konfliktus szereplői humanitárius okokból tűzszünetet léptetnek életbe Hegyi-Karabahban - jelentette be közleményében az amerikai külügyminisztérium vasárnap.","shortLead":"A konfliktus szereplői humanitárius okokból tűzszünetet léptetnek életbe Hegyi-Karabahban - jelentette be közleményében...","id":"20201025_Most_az_amerikaiak_ertek_el_azeriormeny_tuzszunetet_Karabahban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74db29e-2652-4a87-97b0-44f633da45ef","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Most_az_amerikaiak_ertek_el_azeriormeny_tuzszunetet_Karabahban","timestamp":"2020. október. 25. 21:56","title":"Most az amerikaiak értek el azeri-örmény tűzszünetet Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","shortLead":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","id":"20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636c8756-4a1e-4ed7-beb7-33b97c7c2ad7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 16:21","title":"Jobban sújtja a bevándorlók munkahelyeit a koronavírus, Magyarország viszont a kivételek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében.","shortLead":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át...","id":"202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8fa718-1c26-41f7-b141-b7fadbbd7198","keywords":null,"link":"/360/202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","timestamp":"2020. október. 24. 13:30","title":"Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]