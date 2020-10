Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5abcd2bf-493b-4faa-854e-823d91c49751","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az épületek energiahatékonyságának javításával, a legkárosabb vegyi anyagok felhasználásának csökkentésével és jelentős mértékű metánkibocsátás-csökkentéssel javítaná az Európai Bizottság a kontinens klímáját. Az európai zöld megállapodáshoz szükséges források sorsa azonban egyelőre a tagállamok kezében van. Magyarország pedig olyan célokat tűz ki, amelyek teljesítése nem jelent túlzott erőfeszítést.","shortLead":"Az épületek energiahatékonyságának javításával, a legkárosabb vegyi anyagok felhasználásának csökkentésével és jelentős...","id":"20201025_Klimasemleges_EU_stratgibl_nincs_hiany_kltsgvetes_meg_bizonytalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abcd2bf-493b-4faa-854e-823d91c49751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c580590-faf8-4cef-ab18-b7c5123d12f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Klimasemleges_EU_stratgibl_nincs_hiany_kltsgvetes_meg_bizonytalan","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Tervekkel nagyon jól áll a klímasemlegességet megcélzó EU, pénzzel már kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627e2278-17bc-4cbc-b701-3e08be2b0147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom mögött is álló Deutsche Telekom partnerével, a Stratospheric Platforms nevű céggel október elején hajtott végre egy sikeres tesztrepülést, amely során a sztratoszféra széléig vitték fel a telekommunikációs cég bázisállomását.","shortLead":"A Magyar Telekom mögött is álló Deutsche Telekom partnerével, a Stratospheric Platforms nevű céggel október elején...","id":"20201026_deutsche_telekom_bazisallomas_repulogep_telekommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627e2278-17bc-4cbc-b701-3e08be2b0147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033f21a-adbe-4212-be62-a9c3998339ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_deutsche_telekom_bazisallomas_repulogep_telekommunikacio","timestamp":"2020. október. 26. 08:33","title":"14 km magasra vitt fel a Telekom egy bázisállomást, simán lehetett rajta keresztül telefonálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük során, hogy Moszkva Minszk fő szövetségese, és nem avatkozik be a ország belügyeibe - közölte az ONT fehérorosz állami televízió.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük...","id":"20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13e1d9-babc-4b90-a905-79ebde3828d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","timestamp":"2020. október. 24. 20:34","title":"Lukasenka Washingtont nyugtatja, hogy nem avatkoznak be az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos alkalmazás látott napvilágot, azaz minden nyolcadik másodpercben megjelent egy új kártevő. Az elemzők szerint a túlságosan olcsó telefonok gyakran végül igen drágának bizonyulnak.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos...","id":"20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3661ac36-7106-44a8-94cb-2b3fc6a42cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","timestamp":"2020. október. 26. 12:03","title":"Ha túl gyorsan lemerül a telefonja, az nagyon rosszat is jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszámú új koronafertőzöttről tájékoztatott az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton, egy nappal az újabb járványügyi korlátozások hatályba lépése előtt.","shortLead":"Rekordszámú új koronafertőzöttről tájékoztatott az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton, egy nappal az újabb...","id":"20201024_Koronavirusfertozottek_napi_rekord_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a50fca-e2a3-4dae-998d-7e9db3dca3e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirusfertozottek_napi_rekord_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 24. 19:27","title":"Koronavírus-fertőzöttek: napi rekord Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","shortLead":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","id":"20201026_videk_koronavirus_szennyvz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696ac08-feb5-48cf-b16e-50c6381a6ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_videk_koronavirus_szennyvz","timestamp":"2020. október. 26. 16:42","title":"Négy vidéki városban emelkedik a víruskoncentráció a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az online és személyes bérletértékesítés az FTC hazai Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseire lezárult, mert az összes, az UEFA szabályozásának megfelelő maximális mennyiségű belépőt megvették – jelentette be Facebook oldalán az FTC. ","shortLead":"Az online és személyes bérletértékesítés az FTC hazai Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseire lezárult, mert az összes...","id":"20201025_Az_osszes_jegy_elfogyott_az_FTC_Bajnokok_Ligaja_hazai_csoportmerkozeseire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9f92f5-b151-4bd9-8a67-241a1c6ca61c","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Az_osszes_jegy_elfogyott_az_FTC_Bajnokok_Ligaja_hazai_csoportmerkozeseire","timestamp":"2020. október. 25. 19:26","title":"Az összes bérlet elfogyott az FTC Bajnokok Ligája hazai csoportmérkőzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]