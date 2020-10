Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra is.","shortLead":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra...","id":"20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eecea8e-b6c0-4aac-95d7-75499672b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","timestamp":"2020. október. 26. 17:03","title":"A NASA talált valamit a Holdon, nagy bejelentésre készülnek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","id":"20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d521b3-f906-4dd8-bdfb-e24ffed1eac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","timestamp":"2020. október. 25. 11:48","title":"Magyarul köszönte meg Ursula von der Leyen, hogy 150 lélegeztetőgépet küldtünk Csehországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem szenátusa magabiztos többséggel elutasította az intézmény nevének megváltoztatására irányuló napirendi pontot.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem szenátusa magabiztos többséggel elutasította az intézmény nevének megváltoztatására irányuló...","id":"20201026_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltoztatas_szenatusi_ules_eredmenye_napirend_elutasitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eebd71d-dfd5-4b7a-a152-7379f5bed856","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltoztatas_szenatusi_ules_eredmenye_napirend_elutasitasa","timestamp":"2020. október. 26. 15:32","title":"Az SZTE szenátusa levette napirendről az egyetem nevének megváltoztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fff3a6-273b-4803-9e57-fabf3896ff93","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Nem pátoszos, könnyfakasztó mázzal operál a cseh, fogyatékossággal élő zenészekből álló Tap Tap együttesről szóló Két út, ehelyett jó adag fekete humorral mutatja be a film, milyen is a „szex, a drogok és a rock & roll” életérzés kerekesszékben.","shortLead":"Nem pátoszos, könnyfakasztó mázzal operál a cseh, fogyatékossággal élő zenészekből álló Tap Tap együttesről szóló Két...","id":"20201026_Ket_ut_dokumentumfilm_Tap_Tap_egyuttes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9fff3a6-273b-4803-9e57-fabf3896ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fe743e-a49f-401b-bc3c-c253e8e3c61a","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Ket_ut_dokumentumfilm_Tap_Tap_egyuttes","timestamp":"2020. október. 26. 20:05","title":"Van, hogy egy diagnózis sem állítja meg a rock and rollt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48be184-919e-481d-b02b-22692dc6386d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület tetőszerkezete teljesen megújul. ","shortLead":"Az épület tetőszerkezete teljesen megújul. ","id":"20201026_nyugati_palyaudvar_kupola_torony_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f48be184-919e-481d-b02b-22692dc6386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d4cb1a-9424-4933-9201-25ca5c5d75c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201026_nyugati_palyaudvar_kupola_torony_felujitas","timestamp":"2020. október. 26. 15:56","title":"Visszakerült a helyére a Nyugati pályaudvar első kupolája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","shortLead":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","id":"20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8487fc9a-e919-4bc5-a029-1d462c304f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","timestamp":"2020. október. 26. 18:25","title":"Gránát robbant egy embercsempész kezében Vitnyédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","shortLead":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","id":"20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd284a47-441b-4afb-b7dd-a97a00d9330d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","timestamp":"2020. október. 26. 08:24","title":"Mentők vitték kórházba Csepel koronavírusos polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","shortLead":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","id":"20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16971ea6-9cee-45cf-80f7-e3afba4185db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","timestamp":"2020. október. 26. 11:42","title":"Április óta nem látott árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]