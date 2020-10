Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","shortLead":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","id":"20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39584595-7a38-4eb7-8da6-e85c713f24d7","keywords":null,"link":"/elet/20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 28. 06:42","title":"Meztelenre vetkőztették 10 járat női utasát, hogy megnézzék, szültek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba672230-70ea-4b5d-a205-226a1199f547","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha beválik a rendszer, az étteremlánc a többi éttermére is kiterjeszti.","shortLead":"Ha beválik a rendszer, az étteremlánc a többi éttermére is kiterjeszti.","id":"20201026_burger_king_ujrahasznositas_eteltarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba672230-70ea-4b5d-a205-226a1199f547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214ae715-eb59-4da8-97c7-3f9dac525b00","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_burger_king_ujrahasznositas_eteltarto","timestamp":"2020. október. 26. 12:12","title":"Betétdíjas csomagolást tesztel a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság alakul. Hogy ki lesz benne és hogyan fog működni, azt majd a kormány dönti el. Hogy ki lesz benne és hogyan fog működni, azt majd...","id":"20201027_Fenntarthato_Gazdasagfeheredesert_Felelos_Bizottsag_alakul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df08c456-d7d9-4c73-9cd0-217e34e74454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Fenntarthato_Gazdasagfeheredesert_Felelos_Bizottsag_alakul","timestamp":"2020. október. 27. 20:11","title":"Varga Mihály bizottságot alapítana a fenntartható gazdaságfehéredésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c807b68-529c-4c48-acc3-81a17d2c20f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már negyvenmillió éve léteztek a beszéd alapkövei, az ember és a majom közös elődei is ismerték a komplex nyelvi szerkezetek bizonyos szabályait – állapította meg a Zürichi Egyetem (UZH) Összehasonlító Nyelvtudományi Intézete egy mesterséges nyelvtan segítségével.","shortLead":"Már negyvenmillió éve léteztek a beszéd alapkövei, az ember és a majom közös elődei is ismerték a komplex nyelvi...","id":"20201026_emberi_beszed_alapkovei_majmok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c807b68-529c-4c48-acc3-81a17d2c20f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff74c21-b0ce-4b29-a86d-7b4f947676e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_emberi_beszed_alapkovei_majmok","timestamp":"2020. október. 26. 13:03","title":"Érdekes kísérlet: érezhetően idegesek lesznek a majmok, ha rossz a nyelvtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd keresni. De jön három másik mobil is. ","shortLead":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","id":"20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782a1408-7da8-4e7c-9923-59ac88c772a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","timestamp":"2020. október. 26. 20:26","title":"Megölte anyját és nevelőapját egy férfi Budapesten, majd betelefonált a rendőrségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás, Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás,...","id":"20201027_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc3ce35-5f3e-4aac-bd3b-5f7453267c25","keywords":null,"link":"/360/20201027_Radar360","timestamp":"2020. október. 27. 08:00","title":"Radar360: A rekordbüntetések és Winkler Róbert felmondásának napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ff7b6c-fe41-444e-a3f1-99ffb551ed58","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja a mobiltelefonját erre a célra. 