[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyre az EU helyreállítási alapjából szán forrásokat a magyar kormány – erről is beszélt a pénzügyminiszter parlamenti meghallgatásán.","shortLead":"Az egészségügyre az EU helyreállítási alapjából szán forrásokat a magyar kormány – erről is beszélt a pénzügyminiszter...","id":"20201027_Varga_harom_ev_mulva_terhet_vissza_a_regi_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd98d01-7715-4250-b7f6-facd4ccf258f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Varga_harom_ev_mulva_terhet_vissza_a_regi_novekedes","timestamp":"2020. október. 27. 13:35","title":"Varga: Három év múlva térhet vissza a régi növekedési pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint jelenleg a 40-49 évesek között diagnosztizálják a legtöbb új fertőzöttet. ","shortLead":"Müller Cecília szerint jelenleg a 40-49 évesek között diagnosztizálják a legtöbb új fertőzöttet. ","id":"20201027_koronavirus_sajtotajekoztato_operativtorzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea1041a-9617-48aa-92c1-55863577f2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_koronavirus_sajtotajekoztato_operativtorzs","timestamp":"2020. október. 27. 12:56","title":"Operatív törzs: növekszik a 16 éven aluli fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae993e-f198-4321-a82b-e44ec172b74c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el egy újlipótvárosi tanár, akiről korábban a Pedagógusok Szakszervezete azt közölte, halálának köze van a koronavírus-fertőzéshez. A hír után a család cáfolta ezt az információt.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el egy újlipótvárosi tanár, akiről korábban a Pedagógusok Szakszervezete azt...","id":"20201027_halal_koronavirus_covid_pedagogus_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aae993e-f198-4321-a82b-e44ec172b74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad52f7f2-9e87-41f5-b919-d4dcad9c349d","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_halal_koronavirus_covid_pedagogus_tanar","timestamp":"2020. október. 27. 12:32","title":"Meghalt egy újlipótvárosi iskola tanára, a család szerint nem volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","shortLead":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","id":"20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ded705e-0631-4a2d-b896-2b71a5f8e8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","timestamp":"2020. október. 27. 14:51","title":"Koronavírusos az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","shortLead":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","id":"20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472513c7-5f2a-4346-8300-b7fe2681fad4","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","timestamp":"2020. október. 29. 10:19","title":"Ismét közelebb kerültünk egy lépéssel ahhoz, hogy felújítsák a Lánchidat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok, melyeknél már nincs a dobozban sem töltő, sem fülhallgató. De cserébe legalább drágábbak – legalábbis Magyarországon. Teszt.","shortLead":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok...","id":"20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d29f77e-72dd-4a45-85d1-e06f2ebcc0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:00","title":"2020 talán legjobban várt mobiljai: teszten az iPhone 12 és 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése jelentős részben éppen az ott igazán elemben lévő Donald Trumpnak köszönhető. A Digitális Kutatások Intézete az amerikai elnökválasztás előtt vizsgálta meg, mi a politikai helyzet, milyenek az erőviszonyok a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése...","id":"20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424d3bb-0699-4a58-b2e3-1809b818b4bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","timestamp":"2020. október. 28. 07:33","title":"Ha a Facebookon vagy a Twitteren dőlne el, Trump elsöpörné Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]