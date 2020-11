Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap értesülései szerint az intézményben több oktató is megfertőződött.","shortLead":"A lap értesülései szerint az intézményben több oktató is megfertőződött.","id":"20201103_Lelegeztetogepen_egy_iskolaigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba3d6ab-96b4-4b07-860e-00ee09b8c458","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Lelegeztetogepen_egy_iskolaigazgato","timestamp":"2020. november. 03. 07:27","title":"Népszava: Lélegeztetőgépen egy iskolaigazgató Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5c9186-0f6c-4876-a4d6-de951d473f10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brazil nő egy Minivel bukkant fel egy autóverseny közepén.","shortLead":"Egy brazil nő egy Minivel bukkant fel egy autóverseny közepén.","id":"20201102_Video_Mr_Bean_a_valosagban_egy_autos_hajtott_egy_versenypalyara_futam_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c9186-0f6c-4876-a4d6-de951d473f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8af2e-a137-4f6e-9ae6-be6cc30cabb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Video_Mr_Bean_a_valosagban_egy_autos_hajtott_egy_versenypalyara_futam_kozben","timestamp":"2020. november. 02. 13:30","title":"Mr. Bean a valóságban: egy autós hajtott a versenypályára futam közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04922-7fd7-44c7-8d93-e8306f984872","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatezer éves selyemhernyószobrot találtak egy régészeti ásatáson az észak-kínai Sanhszi tartományban. A kulturális és turisztikai hatóság közlése szerint ez az országban talált legrégebbi ilyen lelet.","shortLead":"Hatezer éves selyemhernyószobrot találtak egy régészeti ásatáson az észak-kínai Sanhszi tartományban. A kulturális és...","id":"20201101_6000_eves_selyemhernyoszobor_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04922-7fd7-44c7-8d93-e8306f984872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a7299-95cb-4986-a696-4a737f2eb411","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_6000_eves_selyemhernyoszobor_kina","timestamp":"2020. november. 01. 15:03","title":"6000 éves selyemhernyószobrot találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is javítottak a japán fejlesztők. Kipróbáltuk a népszerű villanyautó nagyobb akkumulátorcsomagos változatát.","shortLead":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is...","id":"20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc9781-e319-4af0-81a8-850a81745e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","timestamp":"2020. november. 01. 17:00","title":"Gyorsabban jársz, tovább érsz: teszten a Nissan Leaf e+ villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","shortLead":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","id":"20201102_operativ_torzs_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d1f209-ef48-4f7f-869b-f9008a65c129","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_operativ_torzs_hetfo","timestamp":"2020. november. 02. 13:09","title":"Müller Cecília: Veszélyes is lehet a szelepes orvosi maszkok viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki viszgálat, akár egy évig is tarthat.","shortLead":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki...","id":"20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced11b77-5b01-479b-a9ea-ff7bd092d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","timestamp":"2020. november. 02. 20:28","title":"Számvevőszéki vizsgálatot kért a Momentum Koncz Zsófia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]