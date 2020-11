Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","shortLead":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","id":"20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b66bdb-2d11-4b0d-80fb-a8cfccfcf1e1","keywords":null,"link":"/sport/20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 13:21","title":"Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","shortLead":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6254ae8-1cb5-4652-9d32-bd2159f59fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 04. 13:55","title":"Egy 32 éves áldozata is van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","id":"20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f796fc5-c0f9-4536-89e5-db388bca3c00","keywords":null,"link":"/sport/20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","timestamp":"2020. november. 05. 16:58","title":"Az UEFA finomítana a kezezés szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","id":"20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4094c2d8-0a47-4fde-b8e7-5ece13e17a49","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","timestamp":"2020. november. 04. 17:21","title":"Péntektől megérkeznek a hajnali mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4c6c8f-9cd0-44bb-8ebf-94c7790ad13f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A texasi egyetem mérnökei egy olyan új eszközt dolgoztak ki, ami vizet nyer ki a levegő páratartalmából, majd azzal öntözi a növényeket. ","shortLead":"A texasi egyetem mérnökei egy olyan új eszközt dolgoztak ki, ami vizet nyer ki a levegő páratartalmából, majd azzal...","id":"20201104_Onontozo_folddel_forgatnak_fel_a_mezogazdasagot_amerikai_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4c6c8f-9cd0-44bb-8ebf-94c7790ad13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d0ea63-833d-4253-a85d-beae0be67e7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201104_Onontozo_folddel_forgatnak_fel_a_mezogazdasagot_amerikai_kutatok","timestamp":"2020. november. 04. 10:15","title":"Saját magát öntöző földdel forgatnák fel a mezőgazdaságot amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2388467-9f58-498a-950d-be59fe95b990","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A farsang több tízezer embert vonz a városba, ami járvány idején veszélyes. ","shortLead":"A farsang több tízezer embert vonz a városba, ami járvány idején veszélyes. ","id":"20201105_Elmarad_a_mohacsi_busojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2388467-9f58-498a-950d-be59fe95b990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e9f28-666f-43f9-ab6c-23da75dc40cf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Elmarad_a_mohacsi_busojaras","timestamp":"2020. november. 05. 14:12","title":"A járvány miatt elmarad a mohácsi busójárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg a lopást) nevű Facebook-csoportban, amelynek tündöklése és bukása is belefért 48 órába.","shortLead":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg...","id":"20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b56d82-4d31-4c73-8520-27882caa3f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","timestamp":"2020. november. 05. 21:59","title":"A Facebook bezárta a 300 ezres csoportot, ahol erőszak szerveződött a \"szavazatlopás\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","shortLead":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","id":"20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e14dea4-b0a5-4b56-8355-5e7bc1f68193","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","timestamp":"2020. november. 04. 19:39","title":"Svájc több millió frankos kölcsönnel segíti a sportklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]