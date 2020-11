Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 2-a óta nem volt ennyi haláleset országban, mint ma.","shortLead":"Május 2-a óta nem volt ennyi haláleset országban, mint ma.","id":"20201105_Koronavirus_Olaszorszag_fertozes_Covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2f03f-2ba8-4398-a238-03d7fa0ccfa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Koronavirus_Olaszorszag_fertozes_Covid_19","timestamp":"2020. november. 05. 20:33","title":"Egy nap alatt több mint 34 ezer új fertőzöttet regisztráltak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d9d218-6f7f-41cd-afd5-1da1d4be4927","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","timestamp":"2020. november. 04. 21:57","title":"Eltűnt egy 12 éves lány a XIII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee388e23-590c-41eb-ba85-3b3df31beaae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két államban a szavazatok újraszámlálását, kettőben a számlálás felfüggesztését akarják elérni. Közben az elnök mellett és ellen is tüntetnek több városban. ","shortLead":"Két államban a szavazatok újraszámlálását, kettőben a számlálás felfüggesztését akarják elérni. Közben az elnök mellett...","id":"20201105_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_szavazatszamlalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee388e23-590c-41eb-ba85-3b3df31beaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1d54a0-4bb5-4ec1-9d09-f291a3aa1256","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_szavazatszamlalas","timestamp":"2020. november. 05. 07:27","title":"Trumpék máris négy pert indítottak a szavazatszámlálás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380fcdae-6a81-4fa3-a353-f5bc55311985","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Attól függően, hogy milyen típusú anyák vagyunk, vagy milyen anya nevelt minket, különféle sémák állhatják útját annak, hogy anyai szerepünkben kiteljesedjünk. Hogyan vehetjük észre és írhatjuk át a káros sémákat?","shortLead":"Attól függően, hogy milyen típusú anyák vagyunk, vagy milyen anya nevelt minket, különféle sémák állhatják útját annak...","id":"20201105_Ha_sir_a_gyermekem_nem_vagyok_jo_anya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380fcdae-6a81-4fa3-a353-f5bc55311985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dfaac9-ce6f-4b6f-815e-45c932822045","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201105_Ha_sir_a_gyermekem_nem_vagyok_jo_anya","timestamp":"2020. november. 05. 08:30","title":"Ha sír a gyermekem, nem vagyok jó anya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor szerintük több vészforgatókönyv léphet életbe, de mindegyiknek számos áldozata lesz. ","shortLead":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor...","id":"20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3edbe5-c6bd-4e56-914c-e4550410b03d","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Kórházi apokalipszist vetítenek előre az Orbán által bemondott számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.","shortLead":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte...","id":"mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578dcfed-c0ae-4882-9df8-697475fd9e21","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","timestamp":"2020. november. 05. 14:30","title":"8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Körömrágós napunk van, miközben figyeljük a szavazatszámlálást. Ha Joe Biden megnyerné Pennsylvaniát, ő volna az elnök - ha viszont Trump nyer ott, akkor az lesz a győztes, aki Georgia, Arizona és Nevada közül kettőt elvisz.","shortLead":"Körömrágós napunk van, miközben figyeljük a szavazatszámlálást. Ha Joe Biden megnyerné Pennsylvaniát, ő volna az elnök...","id":"20201105_usa_elnokvalasztas_szavazatszamlalas_pennsylvania_georgia_arizona_nevada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01b3654-62a9-47c2-ba40-5b7472f26d24","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_usa_elnokvalasztas_szavazatszamlalas_pennsylvania_georgia_arizona_nevada","timestamp":"2020. november. 05. 19:03","title":"Néhány tízezer szavazat döntheti el az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe","c_author":"","category":"itthon","description":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","shortLead":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","id":"20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549fb00f-7a4f-4397-9354-26bbc325ed79","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","timestamp":"2020. november. 04. 21:28","title":"Ingyenesen tesztelik a drávaszerdahelyieket, ha kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]