Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","shortLead":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","id":"20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48a640-a64b-428d-9892-793110640393","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","timestamp":"2020. november. 10. 13:09","title":"A boltok negyedét érinti a 19 órás boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor egy konzorciumé lesz, melynek a Digital China nevű mobilkereskedelmi vállalat mellett például Sencsen város is tagja.","shortLead":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor...","id":"20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7530a4-cd3f-48a5-8e2e-06af646e6240","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","timestamp":"2020. november. 10. 13:15","title":"A Reuters úgy tudja, eldőlt: a Huawei 15 milliárd dollárért eladja a Honort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan körülményei ellenére is”.","shortLead":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan...","id":"20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bfbea2-4036-4129-a94b-b6a06969a915","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","timestamp":"2020. november. 09. 19:06","title":"Az SZFE kancellárja 50 ezres bónuszt ad a Színművészeti üzemeltetési munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","shortLead":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","id":"20201111_kormanyhu_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe233ce2-f626-4d9c-a55c-ed881a0791de","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_kormanyhu_leallas","timestamp":"2020. november. 11. 08:26","title":"Annyian néznék, hogy leállt a kormány.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","shortLead":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","id":"20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d930206-8eff-4388-b058-2eb885386d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","timestamp":"2020. november. 10. 20:17","title":"Egy nap után meghibásodott a frissen átadott belarusz atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok adminisztráció hárul az egészségügyi dolgozókra, valamint, hogy sok intézményben nem választják el megfelelően a koronavírusos és a nem koronavírusos betegeket.","shortLead":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok...","id":"20201109_MOK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65f92c-2ded-47b2-9ec1-aee8b1c103dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_MOK","timestamp":"2020. november. 09. 18:39","title":"Magyar Orvosi Kamara: \"Az újabb betegek gyógyulási esélyei folyamatosan csökkennek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt is vizsgálja, hogy a tanároknak és a kisgyerekes családoknak ingyenessé tegyék az internetet a járvány alatt.","shortLead":"A kormány azt is vizsgálja, hogy a tanároknak és a kisgyerekes családoknak ingyenessé tegyék az internetet a járvány...","id":"20201110_Parlament_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19ad1b-de6f-4a32-918d-ff518037f9c5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Parlament_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. november. 10. 15:17","title":"Átdolgozzák az egészségügyi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]