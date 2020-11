Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust, de nem észleltek náluk semmilyen problémát a terhesség és a szülés során.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust...","id":"20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce3644-0389-4180-8f42-12aaefd1e14e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","timestamp":"2020. november. 09. 16:18","title":"Szlávik: A koronavírus szövődményei koraszülést vagy vetélését válthatnak ki a terhes nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra építenek.","shortLead":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra...","id":"20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef2168a-47c2-40cb-a9f8-b505fd76ee21","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:12","title":"Több irodáját is bezárja az egyik legnagyobb magyar utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget ápolnak.","shortLead":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget...","id":"20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24be98-f5d9-4b24-b91b-7966d7f7b4ea","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:59","title":"Hollandiában és Belgiumban közel a felére csökkent az új fertőzöttek száma egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6d3f64-f9b7-4ea4-84e2-277e54101ac7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Választott hazájában a modern vizuális kultúra egyik meghatározó alakjaként tekintenek Besnyő Éva fotográfusra, akinek életművéből a Kassák Múzeum rendezett kiállítást.","shortLead":"Választott hazájában a modern vizuális kultúra egyik meghatározó alakjaként tekintenek Besnyő Éva fotográfusra, akinek...","id":"202045_tarlat__szemelyes_tavolsag_besnyo_eva_fotografiai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c6d3f64-f9b7-4ea4-84e2-277e54101ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6374fa7b-4ad6-4817-be41-dcf3c3bd0699","keywords":null,"link":"/360/202045_tarlat__szemelyes_tavolsag_besnyo_eva_fotografiai","timestamp":"2020. november. 11. 10:00","title":"Hollandiában hivatkozási pont, itthon alig ismerik - Besnyő Éva fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","shortLead":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","id":"20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3456ab01-1593-47a9-b806-31d039409574","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","timestamp":"2020. november. 11. 11:21","title":"Megérkezett Európába a 261 lóerős apró Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b5e72a-eb4a-4d53-83b9-fd0829ab2f6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szingapúri kutatók egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amely egy vonalkód és egy mobilos alkalmazás párosításának segítségével csomagoláson keresztül megmondja, romlott-e a hús, ami a fólia alatt van.","shortLead":"Szingapúri kutatók egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amely egy vonalkód és egy mobilos alkalmazás párosításának...","id":"20201110_mesterseges_intelligencia_romlott_hus_elektronikus_orr_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b5e72a-eb4a-4d53-83b9-fd0829ab2f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b961c00-e3be-467d-b52c-b4b912688fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_mesterseges_intelligencia_romlott_hus_elektronikus_orr_alkalmazas","timestamp":"2020. november. 10. 19:03","title":"Ha ez a fejlesztés elterjed, ön sem vesz többé romlott húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingyen utazáshoz munkáltatói igazolás kell az egészségügyi dolgozóknak. A védekezésben részt vevő hallgatóknak a felsőoktatási intézményüktől is kell ilyen dokumentum.","shortLead":"Az ingyen utazáshoz munkáltatói igazolás kell az egészségügyi dolgozóknak. A védekezésben részt vevő hallgatóknak...","id":"20201111_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ab4020-9335-4e58-9c05-27d302af52e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 10:10","title":"Ingyen használhatják a tömegközlekedést az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","shortLead":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","id":"20201110_schonherz_kollegium_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784a251e-3277-4207-a23f-5e4485e8d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_schonherz_kollegium_bezaras","timestamp":"2020. november. 10. 17:41","title":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]