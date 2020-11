Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Dominic Cummings a hírek szerint karácsonyra már nem lesz a tisztségében. Távozik Boris Johnson botrányhalmozó főtanácsadója Információink szerint Palkovics László Orbán Viktor üzenetével érkezett az egri érsekhez, hogy vegye át a helyi egyetemet, ám ő nem akar az SZFE-hez hasonló balhét, csak akkor venné át a városban lévő intézményt, ha a tanárok és a hallgatók is belegyeznek. Az egri érsekségnek adná a kormány az Eszterházy Károly Egyetemet Szabadkígyós polgármestere a sajtóból tudta meg, hogy a felújítás után viheti az állami Ménesbirtok a kastélyt. Balogh József levelet írt a békési parlamenti képviselőknek, hogy segítsenek megakadályozni, hogy elvegyék azt tőlük. A fideszes polgármester nem adná a Ménesbirtoknak a kastélyukat, de nem kérdezték De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük. Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is? Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség a csodavárás helyett. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja. Szűcs Zoltán Gábor: Egy demokratikus forradalom lehetősége Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van köze. Átírta a kormány a távmunkára vonatkozó szabályozást A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb