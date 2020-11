Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fd59b33-e6e7-4abd-8c1d-caa040c81eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevében és funkcióiban ugyan jól hangzik, azonban nem lett igazán népszerű a Samsung fordító szolgáltatása, az S Translator. És nem is lesz nagyon módunk megismerni, ugyanis a dél-koreai óriás december 1-jén nyugdíjba küldi.","shortLead":"Nevében és funkcióiban ugyan jól hangzik, azonban nem lett igazán népszerű a Samsung fordító szolgáltatása, az S...","id":"20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59b33-e6e7-4abd-8c1d-caa040c81eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a498bb-c25a-454e-9b00-24c316a7d79c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","timestamp":"2020. november. 15. 15:03","title":"Végleg leállítja fordító alkalmazását a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő javaslatok is szóba jöhetnek. A BKIK-nak két forgatókönyve is van, ebből egyet továbbítanak majd Parragh Lászlónak.","shortLead":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő...","id":"20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a26759-d694-4069-847d-ddd84fd99aec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","timestamp":"2020. november. 14. 14:00","title":"A budapesti iparkamara már dolgozik azon, hogyan lehetne az iparűzési adót csökkenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","shortLead":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","id":"20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014f339-0967-4cfd-a705-6aa41fd6277b","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását - mondta a honvédelmi miniszter az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi...","id":"20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03e10a-8fa3-4bb8-9685-ef544ead3cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","timestamp":"2020. november. 15. 21:48","title":"Benkő: hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer-BioNTech cégek szerint 300 millió embernek kellene beadni új vakcinájukat, ugyanis már ezzel is érezhető módon csökkenne a járvány terjedése. De az idáig vezető út hosszú, akkor is, ha az oltás jól működik.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech cégek szerint 300 millió embernek kellene beadni új vakcinájukat, ugyanis már ezzel is érezhető módon...","id":"20201116_vakcina_koronavirus_pfizer_biontech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9be3e2-f01b-4be9-8738-e82116b22ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vakcina_koronavirus_pfizer_biontech","timestamp":"2020. november. 16. 06:03","title":"Az egyik legígéretesebb vakcinafejlesztő szerint még egy évet kell várnunk, hogy újra normális életünk legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem állna melléjük, amikor a gigantikus uniós pénzek megszerzéséről van szó.","shortLead":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem...","id":"20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09034e21-f369-4431-bd6f-1e1c3d2987b8","keywords":null,"link":"/360/20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. november. 15. 08:45","title":"Lengyel elemző: Trump bukásával bajban a magyar és a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","shortLead":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","id":"20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9fd-d77f-449a-aa44-b1a2d28e1152","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. november. 14. 18:46","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","shortLead":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","id":"20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490bec35-3d50-49a8-a27f-fd2f5b07a408","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","timestamp":"2020. november. 14. 21:39","title":"Tízen haltak meg egy kórháztűzben Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]