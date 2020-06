Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi...","id":"20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4509cc1-7e40-4a0d-946b-5e2e40132000","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 01. 17:08","title":"A WHO szerint hiányt szenved a többi páciens ellátása a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8af324-4e28-4514-864b-cf2fead1e3d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több állomásos autós koncertet szervezett a NOX volt énekesnője is, amire minden készen állt, azonban betiltottak minden ilyen rendezvényt, kivéve a Tankcsapdáét.","shortLead":"Több állomásos autós koncertet szervezett a NOX volt énekesnője is, amire minden készen állt, azonban betiltottak...","id":"20200531_Peter_Szabo_Szilvia_Tankcsapda_autos_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c8af324-4e28-4514-864b-cf2fead1e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f2725-2862-4c36-b5f8-38d8bda7d754","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Peter_Szabo_Szilvia_Tankcsapda_autos_koncert","timestamp":"2020. május. 31. 17:46","title":"A Tankcsapda miért tarthat autós koncertet, más meg nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","shortLead":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","id":"20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93979650-ce5f-4bbc-b95e-2ce668ad7b35","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","timestamp":"2020. május. 31. 15:31","title":"Lionel Messi is üzent az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","shortLead":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","id":"20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea66d60-91d2-41e0-9b77-2ae05662c416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","timestamp":"2020. június. 01. 15:24","title":"Így adózik egy kiskorú, ha pénzt keres a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","shortLead":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","id":"20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b14c69-b856-4912-9b37-37532fb3ca80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Nem is gondolná, mennyire szennyező az autógumik leváló mikrotörmeléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","shortLead":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","id":"202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5e332-4fa2-4bb4-b3e5-2d8c7908ac95","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","timestamp":"2020. június. 01. 11:15","title":"Jó eséllyel ez egy olyan könyv, amilyet még nem láthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak Nagy-Britaniából és Svédországból való visszatéréskor lesz kötelező felmutatni. Ellenkező esetben az érintettre kéthetes házi karantén vár - közölte Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter.","shortLead":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak...","id":"20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4060c0c-e2d5-410d-8b2a-86b9ed5ea556","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","timestamp":"2020. június. 01. 21:49","title":"Hamarosan szabadon utazhatnak Európában a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]