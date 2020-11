Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását - mondta a honvédelmi miniszter az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi...","id":"20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03e10a-8fa3-4bb8-9685-ef544ead3cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","timestamp":"2020. november. 15. 21:48","title":"Benkő: hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus - mondta az országos tisztifőorvos vasárnap.","shortLead":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti...","id":"20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b70d5-f278-4bfb-9f70-1e12d678edcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 14:34","title":"Tisztifőorvos: gyakorlatilag minden településen jelen lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz streaminghálózatot sikerült lekapcsolni.","shortLead":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz...","id":"20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54417644-805d-447f-8c55-ccfc00467f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","timestamp":"2020. november. 16. 11:03","title":"Viszlát, ingyen Netflix: 5500 illegális szervert kapcsoltak le Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, már túl azon, hogy narcisztikus, aljas és bosszúálló. A The Atlanticban megjelent elemzésében Eliot Cohen, aki jó 10 éve a State Department tanácsadója volt, elismeri, hogy Trump bonyolult személyiség.","shortLead":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának...","id":"20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8948475d-14ff-46c0-915b-0171a01ee44d","keywords":null,"link":"/360/20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","timestamp":"2020. november. 16. 08:30","title":"The Atlantic: Ha Trump olyan ravasz, mint Orbán, abba beleremegett volna a demokrácia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d60018f-bbe6-4fd8-97a9-d6923dac201e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták.","shortLead":"Hamar elfogták.","id":"20201115_Zavarta_ahogy_az_autok_parkolnak_ezert_ketton_is_vegighuzta_a_kulcsat_a_78_eves_esztergomi_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d60018f-bbe6-4fd8-97a9-d6923dac201e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ed35ac-79ec-4b4b-9eb9-77588fa1e21d","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Zavarta_ahogy_az_autok_parkolnak_ezert_ketton_is_vegighuzta_a_kulcsat_a_78_eves_esztergomi_no","timestamp":"2020. november. 15. 17:42","title":"Zavarta, ahogy az autók parkolnak, ezért kettőn is végighúzta a kulcsát a 78 éves esztergomi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben és a többi járványügyi feladatban, ám egy friss államtitkári levél szerint most már vezénylésről van szó – írta az index.hu.","shortLead":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben...","id":"20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8807c72-f5b2-4d3e-9ab3-c985a47152af","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","timestamp":"2020. november. 15. 19:32","title":"Index: Egyetemisták vezényelhetők tesztvégzésre és más járványügyi feladatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia mérkőzés a labdarúgó Nemzetek Ligájában - közölte az európai szövetség.","shortLead":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia...","id":"20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8dadd6-0ec9-4210-a058-045378d89eeb","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. november. 15. 09:22","title":"Elmarad a Románia-Norvégia mérkőzés a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma a tőkét elsődlegesen két területre, a gyártásra és a marketingre fordítja.","shortLead":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma...","id":"202046_timeless_design_tokevonzo_divat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed586f62-4c9b-4744-a50f-c6f53825f995","keywords":null,"link":"/360/202046_timeless_design_tokevonzo_divat","timestamp":"2020. november. 15. 16:20","title":"Az új divat: hulladékmentes és etikus ruhákba fektet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]