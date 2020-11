Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra panaszkodott.","shortLead":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99b388-182f-451a-b037-7aa7d0212f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","timestamp":"2020. november. 16. 17:03","title":"Tíz hétig is kínozhatja krónikus fáradtság a koronavírusból kigyógyultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg...","id":"20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11369e78-3fab-49e5-b0f9-f21b4993155f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","timestamp":"2020. november. 17. 06:01","title":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","shortLead":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","id":"20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b085cb48-8060-40f2-9f63-c124ec41161a","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","timestamp":"2020. november. 16. 19:15","title":"Nyugdíjasokat toboroznak PCR-tesztelői munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","shortLead":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","id":"20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f574c-60fe-4c1b-96b6-5ead6422b860","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 16. 17:48","title":"Listát készít a járvány egészségügyben dolgozó áldozatairól az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak otthon.","shortLead":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak...","id":"20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20f709f-aef2-421d-93ce-b21b170fbdce","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. november. 16. 18:29","title":"Vége a svéd modellnek: nyolc főig engedélyezik a gyülekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges intelligencia.","shortLead":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges...","id":"20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de946074-c148-46c8-a6ee-1c1312a37949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","timestamp":"2020. november. 15. 08:03","title":"20-szor gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia a Mozart nevű új processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, már túl azon, hogy narcisztikus, aljas és bosszúálló. A The Atlanticban megjelent elemzésében Eliot Cohen, aki jó 10 éve a State Department tanácsadója volt, elismeri, hogy Trump bonyolult személyiség.","shortLead":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának...","id":"20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8948475d-14ff-46c0-915b-0171a01ee44d","keywords":null,"link":"/360/20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","timestamp":"2020. november. 16. 08:30","title":"The Atlantic: Ha Trump olyan ravasz, mint Orbán, abba beleremegett volna a demokrácia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha sokáig játszik egy videojátékkal.","shortLead":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha...","id":"20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0f8911-59e4-45af-b247-8f52b22e2838","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","timestamp":"2020. november. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha valaki napi 4 órát játszik egy játékkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]