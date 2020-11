Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák Rabin munkapárti miniszterelnök által nyélbeütött békemegállapodás végrehajtását. Ma a Netanjahu vezette Izrael egyre több arab országgal szót ért.","shortLead":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák...","id":"202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140de76-0f4b-4993-8537-9c47b826d2d8","keywords":null,"link":"/360/202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","timestamp":"2020. november. 15. 16:00","title":"Netanjahu uszított ellene, de sokat köszönhet 25 éve meggyilkolt elődjének, Rabinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme a legújabbak.","shortLead":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme...","id":"20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3d7942-8ca7-4d52-9c2b-4ada56bb1f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","timestamp":"2020. november. 16. 09:58","title":"Most épp azt terjesztik a konteóhívők, hogy a vakcinákkal mikrochipet juttatnának az emberekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk - vélik a Jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis és Steven Kotler.","shortLead":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk...","id":"20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a2e89d-72b8-4c13-aabd-f38e1fec11d6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","timestamp":"2020. november. 15. 19:15","title":"Hogy áll most a sci-fik által beígért repülő autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg...","id":"20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11369e78-3fab-49e5-b0f9-f21b4993155f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","timestamp":"2020. november. 17. 06:01","title":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses rendszerhez, amit Moszkvában kapcsoltak be a rendvédelmi szervek. Az ügy több okból is aggasztó.","shortLead":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses...","id":"20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336f9ed-db89-4417-bb90-f95ce768f23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","timestamp":"2020. november. 17. 08:33","title":"Fillérekből kicselezhető Putyinék moszkvai arcfelismerő rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását - mondta a honvédelmi miniszter az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi...","id":"20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03e10a-8fa3-4bb8-9685-ef544ead3cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","timestamp":"2020. november. 15. 21:48","title":"Benkő: hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5973012c-2d2b-4cbf-9b03-1cda2c1244a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","shortLead":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","id":"20201117_jarvany_koronavirus_szamok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5973012c-2d2b-4cbf-9b03-1cda2c1244a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7905a0-2e93-4692-bdf9-56ea6200720f","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_jarvany_koronavirus_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 17. 09:16","title":"91 újabb áldozata van a járványnak, ötezernél is több fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő a koronavírus elleni vakcinakutatás számára.","shortLead":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő...","id":"20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65da6966-a49b-4f25-af42-14157137b3e9","keywords":null,"link":"/kkv/20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","timestamp":"2020. november. 15. 15:15","title":"A Reuters is beszámolt a magyar cégről, amely a vakcinakutatásban jeleskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]