[{"available":true,"c_guid":"a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Holland forgalomfigyelő kamerához fejlesztettek ki egy szoftvert, amely éjjel-nappal azt elemzi, hogy mobilozik-e az alatta elhaladó autós vezetés közben.","shortLead":"Holland forgalomfigyelő kamerához fejlesztettek ki egy szoftvert, amely éjjel-nappal azt elemzi, hogy mobilozik-e...","id":"20201120_Okoskamerakkal_kezdik_szurni_a_mobilozo_autosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8f69d3-84fd-4ef6-86de-6f743b32b42f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okoskamerakkal_kezdik_szurni_a_mobilozo_autosokat","timestamp":"2020. november. 20. 10:44","title":"Automatikusan szűri egy kamera a mobilozó autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","shortLead":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","id":"20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be3340-b48c-40b7-bc77-894977fb9949","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","timestamp":"2020. november. 20. 11:33","title":"Kékbe borulnak ma este a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Majdnem minden második magyar arról számol be az Európai Parlament reprezentatív felmérésében résztvevők közül, hogy a járvány miatt csökken a bevétele – ezzel listavezetők vagyunk az EU-ban. Ugyanakkor a magyarok szerint a korlátozó intézkedések több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak.","shortLead":"Majdnem minden második magyar arról számol be az Európai Parlament reprezentatív felmérésében résztvevők közül...","id":"20201120_Europaban_gazdasagilag_a_magyarokat_sujtja_leginkabb_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822f2076-1270-47d8-ae20-3ceec51a13c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Europaban_gazdasagilag_a_magyarokat_sujtja_leginkabb_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 20. 10:50","title":"Európában gazdaságilag a magyarokat sújtja leginkább a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvos a hatóságok szerint megsértette a titoktartást, és félrevezető információval szolgált.","shortLead":"Az orvos a hatóságok szerint megsértette a titoktartást, és félrevezető információval szolgált.","id":"20201119_Orizetbe_vettek_az_agyonvert_feherorosz_muvesz_allapotarol_szivarogtato_orvost_es_egy_ujsagirot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7799e-b3ec-464e-8134-e9d415f98f3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_Orizetbe_vettek_az_agyonvert_feherorosz_muvesz_allapotarol_szivarogtato_orvost_es_egy_ujsagirot","timestamp":"2020. november. 19. 21:04","title":"Őrizetbe vették az agyonvert fehérorosz művész állapotáról szivárogtató orvost és egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány, Magyarországon ugyanis az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot. Dombos Tamást, a Háttér Társaság ügyvivőjét kérdeztük a melegek jogainak szűkítéséről. ","shortLead":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány...","id":"202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd771e-7f9a-49fd-9bbb-7d7909ecf5a3","keywords":null,"link":"/360/202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","timestamp":"2020. november. 20. 11:00","title":"\"Novák Katalin politikai döntése lesz, hogy ki az, aki jó szülő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online kormányinfón számoltak be a részletekről. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online...","id":"20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6e0c2f-e36d-4230-89a7-78dc518d63f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. november. 19. 10:45","title":"Gulyás Gergely: Hétfőn kezdődik a tanárok koronavírus-tesztelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján. Orbán Viktor megismételte álláspontját, a kormányfők pedig megbízták Angela Merkelt, hogy dolgozzon ki mindenki számára megfelelő megoldást.","shortLead":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján...","id":"20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8b69-f22f-477a-9919-48afcfd56249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","timestamp":"2020. november. 19. 23:55","title":"Negyedórás vitát ért a magyar-lengyel vétó az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf0535f-2cbc-49eb-8c8c-17acf084e256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén olyan pedagógusokat díjaztak, akik a tavaszi iskolabezárás időszakában különösen odafigyeltek a családok helyzetére és velük együttműködve alakították a kényszerű otthoni oktatás feltételeit.



","shortLead":"Idén olyan pedagógusokat díjaztak, akik a tavaszi iskolabezárás időszakában különösen odafigyeltek a családok...","id":"20201120_Matraballai_tanitok_nyertek_az_idei_Varga_Gabordijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf0535f-2cbc-49eb-8c8c-17acf084e256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ed61f-0be4-4105-a440-f0fa324b56ab","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Matraballai_tanitok_nyertek_az_idei_Varga_Gabordijat","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Mátraballai tanítók nyerték az idei Varga Gábor-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]