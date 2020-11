Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint azt gondoljuk” – állítja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke. A vele készült interjút a HVG Rangsor – Diploma 2021 című most megjelenő kiadvány közölte.","shortLead":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint...","id":"20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335dc49-247b-45ba-ae9f-c64b3058002e","keywords":null,"link":"/360/20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","timestamp":"2020. november. 20. 06:30","title":"Gloviczki Zoltán: Kemény átalakítás kéne az oktatásban, de én se nagyon merném megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyanúsítottat érdekelte a kannibalizmus, a rendőrök pedig megtalálták az áldozat egyik teljesen lecsupaszított lábszárcsontját. ","shortLead":"A gyanúsítottat érdekelte a kannibalizmus, a rendőrök pedig megtalálták az áldozat egyik teljesen lecsupaszított...","id":"20201120_Ehetett_aldozatabol_egy_berlini_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7dad0-5d33-4d5e-94e0-c94c8c141397","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Ehetett_aldozatabol_egy_berlini_gyilkos","timestamp":"2020. november. 20. 15:07","title":"Ehetett áldozatából egy berlini gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","shortLead":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","id":"20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51a3f08-3a2f-4fef-8d16-711c40a96a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2020. november. 19. 17:35","title":"Megérkeztek az orosz oltóanyag mintái Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","shortLead":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","id":"20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be3340-b48c-40b7-bc77-894977fb9949","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","timestamp":"2020. november. 20. 11:33","title":"Kékbe borulnak ma este a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a29fe98-25d2-493c-85c1-29a921ed8d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"375 ezer forintért viheti a ritka témát feldolgozó vásznat a szerencsés.","shortLead":"375 ezer forintért viheti a ritka témát feldolgozó vásznat a szerencsés.","id":"20201120_Festmeny_keszult_a_leegett_DKirodarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a29fe98-25d2-493c-85c1-29a921ed8d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af9734-bd3b-4508-8d1c-cd7e6e1b7ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Festmeny_keszult_a_leegett_DKirodarol","timestamp":"2020. november. 20. 17:15","title":"Festmény készült a leégett DK-irodáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","id":"20201121_Koronavirus_Vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658c06e-3e9d-4687-85a2-be4644c6fffa","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Koronavirus_Vilagszerte","timestamp":"2020. november. 21. 08:21","title":"Világszerte több mint 620 ezren fertőződtek meg koronavírussal egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","shortLead":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","id":"20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93225900-4c9c-4a6c-9bb9-700afe1a2365","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","timestamp":"2020. november. 20. 08:02","title":"Okostelefonra költözik a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs közelében fekvő gleccser egyre gyorsuló olvadását mérték ki.","shortLead":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs...","id":"20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69fe019-99c7-490b-9610-c70d9de9e81a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","timestamp":"2020. november. 20. 19:45","title":"Már a Mount Everest csúcsát is mikroműanyag borítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]