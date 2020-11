Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf0a0fe-4c3e-42cc-9574-bb0171ec5b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Fogságból szökhetett meg. Ne próbálkozzon senki, nagyon szúr.","shortLead":"Fogságból szökhetett meg. Ne próbálkozzon senki, nagyon szúr.","id":"20201120_Tarajos_sult_fotoztak_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf0a0fe-4c3e-42cc-9574-bb0171ec5b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a40ece-465f-460d-a7a0-c2391f8a1b25","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_Tarajos_sult_fotoztak_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban","timestamp":"2020. november. 20. 17:09","title":"Tarajos sült fotóztak a Kiskunsági Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a lopás számít, nem a védekezés – mondja a Momentum elnöke.","shortLead":"Csak a lopás számít, nem a védekezés – mondja a Momentum elnöke.","id":"20201120_FeketeGyor_Elobb_a_kormanytagok_adassak_be_maguknak_az_orosz_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5992cd4e-2745-4b2e-9d22-f75ee2b5d9d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_FeketeGyor_Elobb_a_kormanytagok_adassak_be_maguknak_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. november. 20. 14:58","title":"Fekete-Győr: Előbb a kormánytagok adassák be maguknak az orosz vakcinát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4000 férőhelyes létesítmény építésére kiírt közbeszerzést a nyáron nyerte el egy cég 3,2 milliárd forintért, most már több 4,2 milliárd forint a beruházás összege.\r

\r

","shortLead":"A 4000 férőhelyes létesítmény építésére kiírt közbeszerzést a nyáron nyerte el egy cég 3,2 milliárd forintért, most már...","id":"20201121_A_kormany_megint_adott_egymilliard_forintot_a_kisvardai_sportcsarnokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d31d87-244e-49c0-841c-b01b79d152e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201121_A_kormany_megint_adott_egymilliard_forintot_a_kisvardai_sportcsarnokra","timestamp":"2020. november. 21. 10:17","title":"A kormány megint adott egymilliárd forintot a kisvárdai sportcsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie a zsarolásnak és megálljt kell parancsolnia, mondja a lengyel Gazeta Wyborcza újságírója.","shortLead":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie...","id":"20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162c391-878c-4117-9ca9-3d736dd9422b","keywords":null,"link":"/360/20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","timestamp":"2020. november. 22. 09:00","title":"Gazeta Wyborcza: A lengyel kormány azért fenyegetőzik vétóval, mert fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez elsősorban a kórházban ápolt, de még nem súlyos állapotú betegek számára jó hír. ","shortLead":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint...","id":"20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb6bd55-fec4-478b-8177-e1b7626cd894","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. november. 21. 16:09","title":"Egymillió tablettát kaptunk Japánból a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A kormány forráselvonási tervei helyett több pénzre lenne szüksége az önkormányzatoknak, különben alapvető feladataikat sem tudják majd ellátni - mondja Gémesi György. A pártpolitikából kivonult, de 30 éves tapasztalatával tovább küzd az önkormányzatokért Gödöllő polgármestere. Interjú. ","shortLead":"A kormány forráselvonási tervei helyett több pénzre lenne szüksége az önkormányzatoknak, különben alapvető feladataikat...","id":"202047__gemesi_gyorgy__megsarcolt_telepulesekrol_tulelesrol__lehet_ujjal_mutogatni_rank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4642b9-7c4e-4ec7-bea6-fa8cf46fe60a","keywords":null,"link":"/360/202047__gemesi_gyorgy__megsarcolt_telepulesekrol_tulelesrol__lehet_ujjal_mutogatni_rank","timestamp":"2020. november. 20. 15:00","title":"Gémesi György: „Így lehet ujjal mutogatni ránk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c4833-967c-4894-bf58-a665c723d8d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől esténként ingyen lehet parkolni a parkolóházakban.","shortLead":"Hétfőtől esténként ingyen lehet parkolni a parkolóházakban.","id":"20201122_Karacsony_Gergely_Orulok_hogy_Orban_elfogadta_a_javaslatomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67c4833-967c-4894-bf58-a665c723d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c39aaa7-bc3b-4f7d-bb0d-0b7a5cd8fbe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Karacsony_Gergely_Orulok_hogy_Orban_elfogadta_a_javaslatomat","timestamp":"2020. november. 22. 10:25","title":"Karácsony Gergely: Örülök, hogy Orbán elfogadta a javaslatomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5c4b66-239f-4013-a6c1-ad9dfc22fe2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arecibo Obszervatóriumot 1963. november 1-jén adták át, azóta szolgálta a tudományt. Több filmben is szerepelt, Carl Sagan üzenetet küldött vele a Messier 13 gömbhalmaz felé, és egy ideig ez volt a világ legnagyobb rádióteleszkópja. Miután két tartókábele is elszakadt, kiderült, a szerkezet menthetetlen.","shortLead":"Az Arecibo Obszervatóriumot 1963. november 1-jén adták át, azóta szolgálta a tudományt. Több filmben is szerepelt, Carl...","id":"20201120_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_bezarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5c4b66-239f-4013-a6c1-ad9dfc22fe2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623317ed-50b2-4559-b9e8-304173443f93","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_bezarasa","timestamp":"2020. november. 20. 20:03","title":"Életveszélyessé vált, 57 év után bezárják a világ egyik leghíresebb rádióteleszkópját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]