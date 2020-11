Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.

\r

„Nem tudom a neved" – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk
2020. november. 21. 17:35 Hetven éve költöztek Beloiannisz faluba az első lakók, akik mind görög polgárháborús menekültek voltak. Az akkori kommunista magyar vezetés a Szovjetunió csatlósaként zokszó nélkül részt vett a görög kommunisták 1948-ban indult akciójában. 20. századi görög dráma, aminek a szálai Magyarországra vezetnek
2020. november. 22. 11:00 Kétmilliónál is több amerikai ült a hétvégén repülőre, pedig a járványügyi hatóságok jelezték, a mostaninál is nagyobb lehet a baj emiatt. Hiába a figyelmeztetés, amerikaiak milliói utaztak repülőn a hálaadás napi ünnepségre a rokonaikhoz
2020. november. 23. 07:13 A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie a zsarolásnak és megálljt kell parancsolnia, mondja a lengyel Gazeta Wyborcza újságírója.
Gazeta Wyborcza: A lengyel kormány azért fenyegetőzik vétóval, mert fél
2020. november. 22. 09:00 Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.
Vita Németországban a Covid-védőoltásról
2020. november. 22. 10:55 Mautner Zsófia a Babkában lett tulajdonos.
Sztár gasztrobloggerrel erősít Újlipótváros jellegzetes étterme
2020. november. 23. 12:00