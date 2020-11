Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","shortLead":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","id":"20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6587e-731f-430d-bba8-aacebc225fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 16:18","title":"Egyre több olyan betegséget szabadít a világra a klímaváltozás, amit ember is elkaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek hangjait.\r

\r

","shortLead":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek...","id":"20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bd6fc7-214f-484c-ba84-393c489fa13b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","timestamp":"2020. november. 21. 12:31","title":"Zseniális honlap: belehallgathatunk a nemzeti parkok hangjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","shortLead":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","id":"20201121_Oroszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7093fb-3bd1-4e4a-a9f5-5d4f4b7aea19","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 11:38","title":"Újabb rekordot ért el a halálozások száma Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült rekonstruálnia olasz tudósoknak. Fényképeket, videókat tettek közzé.","shortLead":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült...","id":"20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1a7619-fc64-471b-81b4-a5f502b31be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","timestamp":"2020. november. 23. 08:03","title":"Lenyűgöző lelet került elő az apokaliptikus Pompejiből: úr és szolgája testét rekonstruálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG ajánlójában.","shortLead":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG...","id":"20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7976f9f-cfff-46cc-97a0-ebc0f6814a2f","keywords":null,"link":"/360/20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","timestamp":"2020. november. 22. 13:40","title":"Újra Hitchcock törvénye érvényes, a film visszatalál a hálószobába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"","category":"itthon","description":"Telitalálat most nem volt, viszont több mint 90 ezren nyertek majdnem kétezer forintot. ","shortLead":"Telitalálat most nem volt, viszont több mint 90 ezren nyertek majdnem kétezer forintot. ","id":"20201121_Onnel_van_a_lottoszelveny_Es_ezek_vannak_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba1d57-ea0a-4236-ba8f-7d54dd1fcb12","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Onnel_van_a_lottoszelveny_Es_ezek_vannak_rajta","timestamp":"2020. november. 21. 20:35","title":"Önnél van a lottószelvény? - Nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31","c_author":"","category":"itthon","description":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik hozzájárultak a kapacsolattartáshoz. ","shortLead":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik...","id":"20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30337c-17f4-4b3e-9270-8c538a08fcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","timestamp":"2020. november. 21. 15:57","title":"Fideszesek fogják hívogatni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb sírbeszéddel tért vissza, s köszönt be ismét a magyar nyilvánosságba a múlt héten, 97. évében Párizsban elhunyt Méray Tibor. ","shortLead":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb...","id":"202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a1dd5-6c9d-46ae-83e7-1753bf2107e4","keywords":null,"link":"/360/202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","timestamp":"2020. november. 21. 13:30","title":"\"A sír, hol a nemzet nem süllyed el\" – Búcsú Méray Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]