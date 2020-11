Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétmilliónál is több amerikai ült a hétvégén repülőre, pedig a járványügyi hatóságok jelezték, a mostaninál is nagyobb lehet a baj emiatt.","shortLead":"Kétmilliónál is több amerikai ült a hétvégén repülőre, pedig a járványügyi hatóságok jelezték, a mostaninál is nagyobb...","id":"20201123_halaadas_usa_utazas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e73ed2-b7f0-4e72-b8ba-8c12e8a9fb29","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_halaadas_usa_utazas_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 07:13","title":"Hiába a figyelmeztetés, amerikaiak milliói utaztak repülőn a hálaadás napi ünnepségre a rokonaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01708d5d-006b-4cbe-a86f-f08e3c41cd66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak két német irányította már az országot több ideig.","shortLead":"Csak két német irányította már az országot több ideig.","id":"20201122_15_ev_kancellar_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01708d5d-006b-4cbe-a86f-f08e3c41cd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cefb1a2-781d-427f-98ee-ab28cca07c16","keywords":null,"link":"/elet/20201122_15_ev_kancellar_angela_merkel","timestamp":"2020. november. 22. 19:43","title":"15 éve kancellár Angela Merkel, 15 éve öltözködik ugyanúgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"21 százalékkal kevesebb új fertőzöttet találtak, mint egy héttel ezelőtt.","shortLead":"21 százalékkal kevesebb új fertőzöttet találtak, mint egy héttel ezelőtt.","id":"20201122_belgium_koronavirus_javulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68c1a6-4aff-49a1-8b22-c6376f4c2464","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_belgium_koronavirus_javulas","timestamp":"2020. november. 22. 17:18","title":"Minden belga járványadat javult a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","shortLead":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","id":"20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a243a4-e7c5-4f94-b5b4-be6c05cd49f9","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","timestamp":"2020. november. 23. 10:26","title":"Taylor Swift eltűnt, de elmagyarázta, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","shortLead":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","id":"20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6d7e3b-bcc5-41d4-bda5-d1ceffe9147d","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","timestamp":"2020. november. 22. 16:52","title":"Ónos eső is érkezhet este Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők egészséges alternatívát jelenthetnek, ez koránt sincs így – derül ki egy új vizsgálatból. ","shortLead":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők...","id":"202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd2a67-675c-48c1-a219-70abd56fbb61","keywords":null,"link":"/360/202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","timestamp":"2020. november. 22. 08:30","title":"Mindig cukormentes kólát kér? Egy 10 évig zajló kutatás szerint azzal is rosszul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","shortLead":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","id":"20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e26b0-dcd1-45a6-a34b-a40e47d601b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","timestamp":"2020. november. 22. 08:20","title":"A G20 támogatást ígért a Covid-vakcinák igazságos elosztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]